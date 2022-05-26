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快篩陽=確診首日！社篩站轉型3合1醫療站　「採檢看診開藥」流程一次看

記者杜冠霖／綜合報導

26日起「快篩陽性視同確診」適用全民上路，不分年齡及族群，只要經醫事人員確認，或由醫事人員執行抗原快篩結果陽性者，即為確定病例。而各大社區篩檢站也將轉型成以看診和拿藥為主 、篩檢為輔的「三合一社區醫療站」。

蘇貞昌表示，在全國快篩陽性與 PCR 的陽性一致率都已提高、偽陰性機率已大幅降低下，指揮中心於今天開始實施「快篩陽性經診斷確診適用於全民」的新政策。為了配合此一政策，各大篩檢站也陸續轉型為以看診和拿藥為主 、篩檢為輔的「三合一社區醫療站」。

蘇貞昌指出，今天政策實施第一天，也請到專人介紹中央設置於部立台北醫院、新北市服務量能最大的醫療站，讓民眾輕鬆了解服務流程。

根據影片中醫福會執行長王必勝介紹，社區篩檢站都將轉型成診斷開藥站，建議民眾在網路上完成預約程序，再過來現場，快篩陽性民眾也可以到這邊來，直接經過醫師完成確診程序，不需要再PCR。

第一站，先拿健保卡報到，65歲以上長者及兒童可以走綠色通道，直接到現場接受服務。

第二站，接受醫師看診，出示檢體，檢體上面要寫施作時間以及姓名、放到夾鏈袋裡面，給醫師做判斷，如果無法完成判斷程序，醫師也會指示到PCR通道做檢驗，如果有症狀，醫師會開立治療症狀藥物，若符合抗病毒藥物開立條件，醫師也會開立抗病毒藥物。

第三站，如果有開立藥物，再到領藥處領藥。

▲▼新冠疫情蔓延，民眾PCR篩檢需求暴增，儘管各大醫院都已派出大量人力，但還是無法消化龐大的篩檢需求。圖為亞東醫院外PCR篩檢區大排長龍的景象。（圖／記者湯興漢攝）

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