台東+749！新增3死...1歲半女童「有腸道閉鎖病史」

▲台東今日+749。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣26日新增 749名確診者，645名民眾戶籍或居住地分在台東、104名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案9977人；現管接觸者1560人。

台東縣衛生局針對縣內機構COVID-19群聚事件說明，共新增26例確診個案。今日新增1監所群聚，有3員工確診，已完成相關接觸者匡列採檢，目前皆為陰性，其餘4監所新增2確診。另外，養護機構部分新增21例皆為群聚區域隔離中陰轉陽，身障機構與醫院則無新增，衛生局持續定期採檢匡列，並協助機構落實感染管制措施。目前縣內仍有7養護、2身障、5矯正機關、2間醫院群聚事件監測中，衛生局持續定期採檢匡列中。

另有關今日中央宣佈台東3例死亡案例，第1案為男性，78歲、無接種疫苗、有心血管疾病病史；第2案為男姓、94歲、接種三劑疫苗、有心血管疾病病史；第3案為女性、1歲6個月、無接種疫苗、有腸道閉鎖病史。

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在校園部疫情部分，台東縣今日則新增確診161生、23師，累計共1834生、214師。台東縣政府教育處26日宣布，為減少學生在校染疫風險，全縣高中職以下學校包含公立幼兒園所，5月30日至6月5日繼續實施遠距線上教學，停止實體課程一週。

由於疫情反覆無常，國內本土確診個案連續3天超過8萬例，接種疫苗可有效降低重症及死亡機率，許多家長都希望讓5-11歲孩子盡快接種兒童BNT疫苗，台東縣5/26起開始施打，各校陸續安排校園接種場次，其中12-17歲青少年接種追加劑(第3劑)須與第2劑間隔滿5個月，預計6/2起在校園接種。