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南投原鄉阿嬤快篩陽「不懂視訊診療」　著急一上午電話求兒孫解圍

▲視訊診療造成偏鄉弱勢長輩的困擾。（圖／南投縣政府提供）

▲視訊診療造成偏鄉弱勢長輩的困擾。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央疫情指揮中心防疫政策的確診認定一個月三變：從PCR採檢陽性，到「快篩陽經醫事人員視訊看診確認」，再到25日改為快篩陽即確診，苦了不熟悉3C通訊器材的弱勢民眾。仁愛鄉6旬原住民婦人日前因快篩陽性，又無法就近做PCR，加上不懂操作視訊診療，心急如焚，好在當地民代協助、衛生所人員到府指導，才完成視訊設定「得以確診」。

據了解，該名婦人家住仁愛鄉發祥村瑞岩部落，25日上午獨自在家時出現上呼吸道症狀，以家用快篩試劑檢測也呈陽性，所以她先打電話到仁愛鄉衛生所求助。不過，當時中央尚未宣布「快篩陽即確診」，衛生所人員只能請婦人下山就醫做PCR，或以視訊診療、由醫師判斷取得確診證明。

由於下山路途過於遙遠，婦人又對3C產品使用和上網方法一無所知，只好以家用電話向人在外地的家人求助，但任憑家人說破了嘴，婦人還是不懂如何開啟通訊軟體，白忙了整個上午。家人不得已，只好轉而聯繫鄉民代表林婷立，在林婷立代為陳情請託下，衛生所才派員親自前往婦人家中指導視訊操作，讓她成功與醫師「搭上線」進行診療後確診，目前居家照護中。

▲▼仁愛鄉民代表林婷立為不諳3C操作的弱勢長輩發聲。（圖／翻攝自「林婷立 Ali Walis」臉書粉絲團）

▲▼仁愛鄉民代表林婷立為不諳3C操作的弱勢長輩發聲。（圖／翻攝自「林婷立 Ali Walis」臉書粉絲團）

▲仁愛鄉民代表林婷立為弱勢長輩發聲。（圖／翻攝自「林婷立 Ali Walis」臉書粉絲團）

林婷立25日在仁愛鄉鄉民代表會召開定期會和鄉政總質詢時，直指鄉內疫情爆發造成部落村民人心惶惶，自己陸續接到許多急需協助的確診個案，不管是安置問題，確診者同住家人無快篩劑篩檢、無法第一時間確認病況，或是小孩在外地工作的獨居長輩快篩陽性，卻不會使用視訊問診或者連3C手機都沒有的困境，可見中央規範的防疫政策在原鄉地區始終「水土不服」。

林婷立建請鄉公所提報縣政府，請縣府針對原鄉防疫措施提出專案，如以快篩行動車行走各部落販售快篩試劑，或於衛生室販售，或提供協力巡迴醫療，以協助不會使用3C手機的長輩，也可以藉由巡迴醫療來做確診診斷，免於舟車勞頓之苦。

對此，南投縣衛生局則回應，偏鄉地區長輩若不諳3C使用，仍可多利用家用電話向當地衛生所反映相關醫療需求，由所方適時適地提供協助。

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