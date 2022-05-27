快篩盤2分鐘後「整片紅通通」台大生怒喊爛！遭網轟沒腦：正常反應

▲原PO怒罵品質差。（圖／翻攝自Dcard）

記者施怡妏／綜合報導

26日起「快篩陽性視同確診」適用全民上路，不分年齡及族群，只要經醫事人員確認，或由醫事人員執行抗原快篩結果陽性者，即為確定病例，一名台大生日前用亞培快篩，滴了5滴之後，測試盤出現一片紅，讓他感到很傻眼，大罵「超爛」，貼文卻遭到網友們砲轟，「說明書都不看的嗎？」

該名台大生在Dcard上發文，用亞培快篩測試，滴了5滴兩分鐘之後測試盤竟然出現一片紅，測試的結果為陰性，但是看到一整片紅通通的測試盤，原PO感到傻眼，「爛，應該是無效測試吧，等等用另個廠牌再測一次，浪費我的錢」。

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▲16分鐘後快篩盤仍是一片紅。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，不少網友表示「請看說明書」，「一滴下去整片紅是正常的，會慢慢吸收」、「我還以為讀到台大智商會比較高，一個快篩都還沒等15分鐘，就在噴廠牌爛」、「15分鐘後就清楚了，看好說明書再來生氣好嗎」、「剛滴下去都是整片紅啊，才2分鐘就在罵」。

事後，原PO解釋，之前使用過別牌的快篩，沒有出現過這樣的狀況，「我有看說明書也知道要等15分鐘，這家說明書也沒提到一開始會整片紅，Google也沒找到，讓我誤會以為它壞了，真是謝謝大家的指教耶」。他也在文中補上16分鐘後的快篩盤，試紙的紅色並沒有褪去，「你們看到這樣真的不會產生疑惑嗎？」