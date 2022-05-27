快訊／政院345.6億元振興不見小黃　陳亭妃：計程車竟被直接放生

▲計程車產業受到疫情衝擊。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

今年國內疫情大爆發，重創許多觀光餐旅等產業，為達成「正常生活、積極防疫、穩健開放」目標，行政院會26日通過國發會「因應疫情新一波振興作為」，將投入345.6億元振興、協助勞工。不過，民進黨立委陳亭妃27日為計程車業者請命說，計程車產業被直接放生，但其收入銳減4分之1，她強烈要求交通部長王國材將計程車納入首波振興產業。

行政院院會昨天通過國發會「因應疫情新一波振興作為」，針對餐飲業、服務業、運輸業、觀光業等受影響「慘」業，投入164.9億元振興，並編列167.8億元協助減班休息勞工；另包含租金、權利金減收、延長貸款等，總計將投入345.6億元，89.9萬人受惠。至於大宗物資等關鍵原物料減稅至6月底屆滿，行政院長蘇貞昌也拍板將延長到9月底。

不過，陳亭妃今天指出，行政院「因應疫情新一波振興作為」振興政策，受疫重創最嚴重產為交通運輸及觀光產業，交通部爭取60億元振興預算，5億元會用在公路客運振興補助，55億元用在旅行業、旅宿業和觀光業，未包含計程車產業，直接放生，重重打擊計程車業者。

陳亭妃表示，2020年初，疫情開始影響台灣，計程車業者則是首當其衝的產業之一，計程車業者疫情前平均月收入為4萬5,568元；疫情後，街道冷淸，旅客減少搭乘，為了生計每天仍要四處攬客，一天下來沒什麼收入，除了支出油錢，還有防疫用品；疫情肆虐計程車收入銳減4分之1，幾乎連基本工資都無法達標，足見計程車是最須納入振興產業之一，計程車的活絡，也代表著經濟活絡，她強烈要求交通部長王國材將計程車納入首波振興產業。

