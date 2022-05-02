陳亭妃冒雨助陣卓冠廷　呼籲選民顧電話「機會稍縱即逝！」

▲民進黨立委陳亭妃替新北市議員參選人卓冠廷助陣。（圖／卓冠廷競選辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨新北市議員電話民調初選於2日起跑，新北市議員擬參選人卓冠廷（土樹三鶯）邀請立法委員陳亭妃一同車掃，透過陳亭妃的高人氣及熱情，為初選最後一哩路再加溫。

卓冠廷受訪時表示，民調今天就開始，土城、樹林、三峽、鶯歌沒有抽中今天舉行，代表還有機會向更多選民推薦自己。

對於陳亭妃現身力挺，卓冠廷表示，陳亭妃資深、專業、又非常親民，人氣非常高，很多鄉親都表示很期待看到陳亭妃。

卓冠廷說，雖然今日還沒輪到自己選區舉行民調，但同組「新版土連線」的戰友，新北市議員擬參選人陳乃瑜（新店大文山）今晚就要接受初選民調考驗，他也懇託新北市新店大文山的親朋好友，今晚替陳乃瑜顧電話，接到民調電話，唯一支持主播陳乃瑜。

陳亭妃在抵達鶯歌聖榮宮現場後，隨即受到鶯歌鄉親的熱情鼓掌歡迎，並陪著卓冠廷一同向聖榮宮王爺參拜祈福。

陳亭妃受訪時則大讚卓冠廷，是個優秀年輕的好人才，最近都很認真勤跑，現在不僅參選的卓冠廷聲音已經沙啞，來助選的她也已經沙啞。

陳亭妃向土樹三鶯的民眾呼籲，很多鄉親都表示會支持卓冠廷，不過最重要的就是要顧電話，如果當晚沒待在家顧電話，接到民調電話的機會可能就稍縱即逝。

隨後，卓冠廷在陳亭妃的陪同下站上吉普車，也因為今日天候不佳，換上雨衣，在雨中開始車隊掃街，雖然雨勢越來越大，不過兩人說，風雨不狼狽，要堅定接受民意洗禮；而在途中也遇到不少鄉親聚集路旁大力揮舞雙手給兩人加油，讓陳亭妃向卓冠廷直呼「你的家鄉好熱情！」

▼民進黨立委陳亭妃替新北市議員參選人卓冠廷助陣。（圖／卓冠廷競選辦公室提供）

