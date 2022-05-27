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民眾黨2021年永續報告書出爐　蔡壁如：對158萬支持者的承諾

▲▼立委蔡壁如舉行記者會公布台灣民眾黨2021年度永續報告書。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡壁如舉行記者會公布台灣民眾黨2021年度永續報告書。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民眾黨立委蔡壁如27日舉行「永續台灣，世代共行」記者會，公布台灣民眾黨2021年度永續報告書，內容涵蓋國家財政、居住正義、勞動權益與就業安全、能源與氣候變遷4大議題。她說，這本永續報告書是台灣民眾黨的自我檢視，也是對158萬支持者的承諾，特別是，今年是18歲公民權的公民複決年、淨零轉型關鍵年，牽動台灣世代正義的永續發展，台灣民眾黨誓言與青年共行，共創永續台灣。

台灣民眾黨立法院黨團主任陳琬惠表示，去年台灣民眾黨發佈台灣政黨第一本永續報告書，報告書除了延續去年接軌國際採用GRI準則作為架構、實際行動環保永續以減少環境衝擊、公開透明充分揭露過往績效、清楚易懂揭露黨部財務報告、透過數位工具與關係人進行溝通，今年在與利害關係人溝通的關鍵議題辨識上討論更多，以確保利害關係人關心和對民眾黨具影響力的議題被確實揭露於報告中。

陳琬惠指出，財政是國家施政的基礎，尤其最近兩大熱門議題：紓困振興8400億、淨零路徑8800億，分別是SDGs第3項「健康與社會福利」、SDGs第13項「氣候行動」，都需要國家健全財政為基礎。台灣民眾黨團秉持國家治理財政紀律的核心理念，持續監督蔡政府。目前台灣國債已突破6兆1千億，國人平均負債26.4萬元，較去年同期多了6%，民眾黨團主張不應該讓特別預算舉債常態化，經濟成長成果應分享給人民，而不是一味大撒幣、債留子孫，玩文字遊戲卻看不到還款計畫。

針對永續報告書內容，蔡壁如表示，這幾天連續豪大雨已造成農損，去年5月卻還在供五停二，百年大旱的停灌休耕面積、金額雙破紀錄。面對極端氣候，政府不能只會事後補助，要預先減碳、調適，增強極端氣候的免疫力。

蔡壁如指出，去年因應國際2050淨零碳排目標、1218兩項能源公投，台灣民眾黨花了很多心力及時間，推動《氣候變遷法》、民眾黨能源政策，自己也連續兩年參與青年抗暖大遊行。聯合國永續發展目標（SDGs），能源、氣候相關的第6項、第7項、第13項、第14項、第15項，包括乾淨充足的水、可負擔的能源、氣候行動、保育海洋及陸上生態，都呈現在這次報告書的第五章。

▲▼立委蔡壁如舉行記者會公布台灣民眾黨2021年度永續報告書。（圖／記者屠惠剛攝）

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