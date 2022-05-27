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這家人悽慘！夫腦中風妻腰椎骨折住院開刀　枋寮出手協助　

▲枋寮警分局東海派出所所長藍清輝、警員夏群凱將善款交予沈男兒子，冀望幫他們暫度難關 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲枋寮警分局東海派出所所長藍清輝、警員夏群凱將善款交予沈男兒子。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣獅子鄉74歲沈姓男子，日前腦中風，其妻也在今年2月腰椎爆裂性骨折進行手術，住院治療、看護及生活，全靠兒子打零工及社會補助資助，生活陷入困頓，枋寮警分局員警獲悉，發動募捐2萬元救濟，冀望幫助他們家暫時度過難關。

枋寮警分局東海派出所所長藍清輝、警員夏群凱，近日透過獅子鄉民代表蔡特文得知，獅子鄉沈姓男子，近期因急性腦梗塞中風住院將近一個月；其妻(73歲)也在今年2月底因腰椎爆裂性骨折接受手術治療。

沈家生活本就相當困頓，收入來源依賴低收微薄補助過活，兒子也是以苦力工維生，收入有限；又因住院期間治療、看護相關費用金額龐大，僅靠社會補助及兒子打臨時工之收入實在難以償還，生活難以維持。

東海所藍所長聽聞後心生憐憫，協調民間友人戴昆財、戴奎浚、黃慶春、洪綜隆、王人偉、張勝妹、江宏偉、劉財發、許展榮、鄭再松、余俊義、江柏賢、潘榮彬、藍怡芬、藍一宸、藍一軒、黃倧纑及不願具名善心人士等人，捐助新臺幣2萬元整，並於東海派出所內親將善款交付其子，盼微薄之捐助可以暫緩生活所需經費，幫助一家人減輕負擔，順利度過眼前難關。

分局長黃政龍表示，維護安全是警察工作的核心價值之一，東海所同仁善舉彰顯人民保母之形象，展現施比受更有福的精神，期望此善行善念能拋磚引玉，為社會注入源源不絕的愛與溫暖。

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