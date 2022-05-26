捷運站逃票被抓包　男「猛踹警下體」罵社會敗類...被起訴了

▲詹姓男子在台北捷運淡水站，因悠遊卡餘額不足尾隨前方乘客被抓包，竟當場惱羞與站長保全起口角。上圖為示意照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃宥寧／台北報導

詹姓男子前往淡水捷運站欲搭乘，因悠遊卡餘額不足，尾隨前方乘客進入驗票閘門，遭值班站長及保全發現，豈料詹男惱羞成怒，以身體衝撞撞，並抓住站長衣領比中指，捷警到場後，詹男更以腳踹警破口大罵「你們警察就是這樣，難怪是社會敗類」。士林地檢署偵結，依妨害公務等罪將他提起公訴。

事情發生在今年2月16日，詹男逃票當場被陳姓值班站長、王姓保全抓包，當場爆發口角，林姓站長看到後立刻上前要求詹男配合提供年籍資料，並依大眾捷運法第50條第1項第4款開立裁處書，詹男不但拒絕並以身體衝撞在場人，甚至揪出林姓站長衣領比出中指。

捷警與轄區警到場後，與詹男等人一同看逃票過程的監視器，轄區吳姓警員眼尖發現詹男想趁機逃跑，立刻追上前阻攔，火爆的詹男不滿被抓到，以腳踹吳姓警員並拉起嗓子大罵「你們警察就是這樣子啦，難怪你們是社會的敗類」。

詹男被帶到1樓大廳後，仍不配合開立裁處書，又想硬闖進站，再度與警察發生肢體拉扯，員警只好依妨害公務現行犯壓製、逮捕詹男，沒想到詹男伸腳猛踹吳姓員警下體。

詹男於警詢、偵查時坦承犯罪，檢方根據監視器錄影、密錄器等，依侮辱公務員、公然侮辱等罪起訴，犯意個別、建請法院分論併罰，從一重之侮辱公務員罪處斷；至於詹男所涉普通傷害部分，另為不起訴處分。