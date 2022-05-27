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女騎士「腦出血肋骨斷裂」倒地　警追緝惡劣自小客肇逃駕駛

▲新園鄉吉興路與仙吉路口發生交通事故 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲新園鄉吉興路與仙吉路口發生交通事故 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

梁姓女子騎機車經過屏東縣新園鄉仙吉村新田路與吉興路口，與一台自小客車發生交通事故，自小客車肇事後逃逸，東港警方獲報處理，將梁婦送醫治療，循線查緝肇事駕駛到案，依法送辦。

▲新園鄉吉興路與仙吉路口發生交通事故 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲新園鄉吉興路與仙吉路口發生交通事故 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

東港警分局新園分駐所於昨(26)日清晨4時53分許接獲民眾報案，指仙吉村新田路與吉興路口發生交通事故，警方立即派員前往處理，員警到場後發現一名37歲的梁姓女子倒臥路旁，隨即通報救護車將梁女送醫院治療，惟肇事車輛已逃逸現場。

警方表示，梁女有腦出血、肋骨斷裂及手腳擦挫傷，目前在加護病房觀察中，無生命危險。

警方巳調閱周遭路口監視器，發現一部自小客車於路口與騎乘普重機之梁女發生交通事故，惟肇事自小客駕駛於下車查看後未予以婦人即時救治即駕車逃逸，警方正積極針對特定車型、車號過濾追查肇事車輛，將於鎖定特定車輛後立即通知車主到案說明，有關肇事原因正釐清中。

東港分局呼籲駕駛朋友，注意車前狀況，行經路口、易肇事路段減速慢行，注意左右來車，勿超速行駛，並遵守號誌、標誌，警方將持續交安宣導並加強交通執法，以維護民眾用路安全及防制交通事故發生。

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