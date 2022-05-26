少年被毆重傷...家屬質疑未辦殺人未遂罪　屏東警：須由檢方認定

記者陳崑福／屏東報導

2022年1月16日在東港鎮水源街某KTV，一名李姓男子被人打傷，家屬昨(25)日與立委共同質疑，東港警方未依被害人母親要求，將全案殺人未遂罪嫌送辦案，東港警方(26)日表示，當時筆錄已載明，但犯行到底是屬傷害或殺人未遂罪，警方只是移送單位，應由檢察官及少年法庭法官進一步調查認定，警方只能尊重。

▲東港警分局副分局長吳思勤當時偵辦情形 。（圖／資料照及翻拍）

東港警方說，這起案件，當時警方並無接獲此案況之相關報案，是經網路傳聞後東港警分局為求慎重，立即主動追查偵辦，相關涉案犯嫌及錄影監視畫面均第一時間查緝到案及保全證據。



經了解，22歲的李姓被害人與23歲的吳姓男子、17歲蘇姓及林姓少年3人，因飲酒酒醉，與李姓被害人發生口角，三人即在包廂內徒手圍毆李姓男子，造成李男受傷，警方訊後依法送辦。

東港警分局表示，該案經主動介入偵辦，相關證據及犯行，均已調查完畢，依被害人陳述暨現場蒐證，並無積極證據證明犯嫌有殺人犯意，調查後依傷害罪移送，另家屬提出殺人未遂告訴已載明於筆錄，併案函送地檢署及少年法庭調查。

警方呼籲絕不容許不法分子挑戰警方執法決心，影響社會治安；東港分局將持續加強防制轄內各類不法犯罪，對於暴行鬥毆等違法情事，絕對依法究辦，絕不寬貸。