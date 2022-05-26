KTV醉男痛毆小黃運將！女友道歉「他喝多了」…擋風玻璃慘被踹爆

記者陳以昇／新北報導

新北市土城區一名男子與女友到KTV唱歌喝酒，之後攔計程車返家，期間卻不斷用腳踢司機座椅，雙方爆發口角。不料男子下車後，竟跳上引擎蓋踹破車子前擋風玻璃，再毆打司機，導致運將頭、手挫傷。警方獲報到場，將喝醉的男子帶回偵訊，訊後依傷害、毀損及妨害公務送辦。

▲喝醉的李男（紅圈）跳上小黃引擎蓋踹破前擋風玻璃 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，34歲李姓男子19日凌晨1時許跟女友到板橋一家KTV喝酒歡唱，結束後搭上52歲林姓男子駕駛的計程車，要返回土城區裕華街住家大樓，未料在車內時，李男酒後失控，不斷用腳踢司機的椅背，雙方起口角，女友還向司機道歉「他喝多了」，到了目的地催促司機趕緊離開。

▼喝醉的李男動手痛毆司機（箭頭），李男女友在旁制止 。（圖／記者陳以昇翻攝）

未料，就當司機迴轉要離開時，剛下車的李男突然借酒壯膽，衝向前跳上計程車引擎蓋，再猛踹前擋風玻璃，司機下車企圖阻止，還被痛毆，造成他頭部、手部受到擦挫傷，連社區管理員也跑出來制止，但李男黃湯下肚情緒失控，根本不理會，再度發生拉扯衝突。

警方獲報趕抵，李男仍口出穢言，無視警方存在，甚至試圖敲打管理員室玻璃。警方見狀強行壓制，將人帶回派出所偵訊，訊後依傷害、毀損及妨害公務移請偵辦。

▼小黃前擋風玻璃被李男踹破 。（圖／記者陳以昇翻攝）