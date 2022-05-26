解隔實測2牌快篩「一個陽一個陰」傻了！確診妹：這比較準確

▲原PO同時驗兩支快篩，結果兩極化。（圖／翻攝確診者有話要說）



網搜小組／劉維榛報導

解隔驗快篩傻眼了！一名確診妹透露，昨（25）日解隔準備恢復自由身之際，一時興起實測兩個不同牌子的快篩，怎料一個陰性一個陽性，讓她驚呼「感覺亞培快篩比較準確。」

一名女網友在臉書公開社團《確診者有話要說》表示，昨日終於解除隔離，於是晚上決定再驗快篩，她還心血來潮用了兩種不同品牌檢測，殊不知結果傻眼了。

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照片可見，右側快篩是泰博，只呈現一條紅線；但左側亞培快篩，除了（C）線明顯一紅條，（T）線也冒出微微的淺粉色。對此，原PO認為，「解隔當天晚上同時驗，感覺亞培快篩比較準確。」

文章引發討論，有網友也分享「我也是因為用亞培驗有淺淺一條，才提早發現確診的，同時間用羅氏驗還是陰性」、「我也認同～它真的很敏感」、「我也喜歡亞培，有發燒症狀，用羅氏還是一條線陰性，一用亞培馬上兩條線」。

另有網友也比較各牌子的使用狀況，「亞培或泰博都不錯，不要用羅氏，好短，羅氏優點是因為便宜」、「德國的檢驗報告，羅氏在病毒量高的時候準，但是病毒量低時不準」。

▲網友熱議。（圖／翻攝確診者有話要說）



精神科醫師潘建志日前指出，快篩陽性視同確診非常重要，首先，高風險病患可提早給Paxlovid口服藥；第二，快篩陽性病毒量較高，比PCR陽性更危險。「快篩測不到，也沒傳染力了。」

潘建志接著提到，國外研究顯示，羅氏快篩偽陽性機率非常低，測出2條線就是陽性，但若看到1條線，偽陰性的機率就比較高。直言「陽可信，陰不可信。」

本站報導《快篩陰「代表我安全了？」 醫列4大重點：這就是陰轉陽關鍵》，針對「剛被感染時，病毒量不足，可能測不出來的問題」，重症專科醫師黃軒指出，Omicron感染後，1天之內病毒會開始在體內複製，但在2天內才會有足夠病毒量，能檢測出病毒。

黃軒表示，通常第1天測不出來，但第2-3天卻測出了，這就是所謂的「陰轉陽」，因為病毒複製足夠的量，才能被快篩揪出來。

關於「確診者還是得居隔7天」的狀況

黃軒回應，由於Omicron在體內大約停留7天，也就是說，症狀出現7天左右，或一直無症狀，快篩又陰性，在症狀消失之後，大部分確診者或未確診居隔者，也就不具傳染力。

最後，黃軒提到，少部分人超過7天或10天以上，快篩仍是陽性，那是大部分剩下病毒的「屍體」或「殘肢」，這些並不會加重病情，也不會傳播給別人。