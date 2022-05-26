民眾自主防疫衝擊餐飲、觀光業　蘇貞昌：3面向紓困助業者渡難關

記者陳家祥／台北報導

國發會26日於行政院會報告新一波振興作為，行政院長蘇貞昌拍板345.6億紓困與振興經費，並減收101.5億租金、吸收31.2億的稅金。蘇貞昌表示，目前確診數較高，民眾自主減少外出用餐或休閒旅遊，難免影響部分產業，希望透過新一波振興措施，在助產業護勞工、減負擔、穩金流等3個面向，提供業者與勞工必要的支持與協助，降低疫情衝擊。

▲行政院會今推最新一波振興作為，助部分受疫情衝擊產業復甦。（圖／記者李毓康攝）

行政院26日召開例行院會，會後由發言人羅秉成轉述會議內容。蘇貞昌表示，疫情肆虐至今超過2年，隨著國內外疫情變化、景氣復甦程度及產業特性不同，從前年到現在，每一年受衝擊的社會層面、受影響的產業別、範圍、對象、程度，也都有所不同。

蘇貞昌舉例，疫情的第1年，國外疫情嚴峻，國內主要受衝擊的是傳統製造業，對內需消費及受邊境管制影響的行業也有衝擊；第2年，出口及外銷好轉，但國內因為疫情相對嚴峻，實施近1個半月的三級警戒，從5月15日到7月27日，餐廳禁止內用、關閉休閒娛樂場所等，對內需產業帶來全面性的衝擊，但製造業反而持續成長。

到了今年，從1月開始，國際疫情大幅攀升，走過疫情高峰後，各國紛紛實施與疫情共存，但為了兼顧國人的生活與經濟，政府採取正常生活、積極防疫、穩健開放的新台灣模式，政府逐漸逐步鬆綁，可預見確診數會增加，即便如此，製造業仍然持續成長，創下史上最高的出口值與外銷訂單的成長。

蘇貞昌指出，今年1到4月的批發業、零售業的營業額，同樣創下歷年來同期新高，原因就在於走向恢復正常生活的路，餐廳沒有禁止內用，對各行各業也幾乎沒有特別的管制。

但目前確診數較高，蘇貞昌表示，民眾自主減少外出用餐或休閒旅遊，難免影響部分產業，比如餐飲、會展、觀光、運輸、藝文等，政府有必要審慎評估務實規畫，啟動新一波的振興作為。為此，國發會提出新一波振興措施，希望透過助產業護勞工、減負擔、穩金流等3個面向，提供必要的支持，降低特定產業的衝擊。

蘇貞昌說，在「助產業護勞工」部分，除了提供餐飲業、會展、運輸、觀光等產業相關的補助外，勞動部也宣布，過去億情期間針對減班休息勞工推出的充電再出發訓練、安心就業、安心即時上工3大計畫，以及針對青年就業的獎勵，都延長到明年6月底。

在「減負擔」方面，國有不動產的租金、權利金減收2成，延長到今年底，我已經同意觀件原物料、大宗物資延長降稅，包含免徵黃豆、小麥、玉米的營業稅，減免小麥、牛肉、水泥及汽柴油等4項的關稅及貨物稅，以及桶裝瓦斯的凍漲，這些都延長到今年9月底。「穩金流」方面，中小企業紓困振興貸款、觀光業者及大型藝文業者演藝團體貸款利息補貼，都將延長。

蘇貞昌也指示主計總處，在調度經費方面多費心協助，也請各部會針對疫情發展滾動檢討、妥為因應，協助受衝擊企業及國人渡過難關。