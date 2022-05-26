快訊／再發振興券刺激市場？　行政院：目前沒有規劃

▲行政院公布最新一波振興作為。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

國發會26日於行政院會報告新一波振興作為，行政院長蘇貞昌拍板345.6億紓困與振興經費，並減收101.5億租金、吸收31.2億的稅金。此波的振興措施主要集中在餐飲、會展、觀光、運輸、藝文等特定行業，至於是否還會再發振興券刺激內需市場？政院發言人羅秉成說，現階段沒有這樣的規劃。

由於目前確診數較高，蘇貞昌表示，民眾自主減少外出用餐或休閒旅遊，難免影響部分產業，比如餐飲、會展、觀光、運輸、藝文等，政府有必要審慎評估務實規畫，啟動新一波的振興作為。為此，國發會提出新一波振興措施，希望透過「助產業護勞工、減負擔、穩金流」等3個面向，提供必要的支持，降低特定產業的衝擊。

針對防疫特別預算剩餘1千多億的用途，羅秉成表示，除了目前規劃的振興措施來自特別預算外，其他應該是全部都要優先做為防疫經費的使用。至於有沒有再下一波？要看執行狀況以及疫情變化，最好的狀況是疫情趨緩、恢復正常生活，不需用這樣的手段跟方法刺激市場。

羅秉成強調，目前是最後關鍵的一役，中央跟地方政府互相團結合作，也要國人同胞配合才有機會。媒體追問，是否規劃或討論，再發振興券？羅秉成說，現階段沒有。