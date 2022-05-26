快訊／政府免費發快篩！　中低收入戶每人5劑、長照住民3劑

▲新冠肺炎疫情趨穩，防疫政策朝開放進行，國人對快篩劑的需求大增。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

隨著防疫政策走向開放，國人對於快篩劑的需求大增。行政院長蘇貞昌26日在院會中裁示，政府將免費發放低收入、中低收入戶每人5劑，以及長照機構住民每人3劑的快篩劑，將有近80萬人受惠，減輕低收、中低收入戶家庭及長照機構的負擔，請衛福部立刻盤點，盡快配發。

蘇貞昌表示，目前國內疫情處於高原期，這段時間沒有出現突然爆增，整體趨勢平穩，輕症或無症的比例維持約99.8%，從1月到現在確診144萬多人，重症881人。醫療體系量能的保全依然是首要任務，請衛福部即時調控醫療資源利用的情形，使醫院能集中量能在整治中重症病患，也請持續掌握各地疫情變化，與各地方政府醫療資源的配置。

蘇貞昌說，由於各地篩檢站、快篩、PCR陽性一致率已經達到9成以上，一方面為了把握投藥黃金時間、降低高風險者染疫後病情惡化風險，一方面也為了降低醫事人力大量投入在PCR上，指揮中心經與地方政府商議後宣布，26日開始，所有民眾快篩陽性，經醫師診斷後就視為確診，可以依醫療需求給予抗病毒藥物。

蘇貞昌表示，配合政策調整，中央在北北基桃設立的9處大型篩檢站，要轉型為「3合1」站，民眾持快篩陽性證明就可以診斷判定是否確診，並可同時領藥，確保人員、車輛進出領藥動線的順暢。

另外，防範兒童重症風險方面，衛福部擴大設置綠色通道醫療服務、重度急救責任醫院，協助收治中重症兒童，請衛福部密切關注疫情發展，持續擴大開設專責兒童病房。

針對快篩劑方面，蘇貞昌說，目前不論是實名制或是8大通路都已經很容易買到，指揮中心也持續提供快篩劑給教育部配發給各縣市各級學校及幼兒園，27日將再配發60萬劑，累計已配270萬劑，後續每周也會持續配發。

接著蘇貞昌也宣布，政府將免費發放低收入、中低收入戶每人5劑，以及長照機構住民每人3劑的快篩劑，將有近80萬人受惠，減輕低收、中低收入戶家庭及長照機構的負擔，請衛福部立刻盤點，盡快配發。