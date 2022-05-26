陳時中被讚「不簡單的領導人物」　蔣萬安轟：民眾看盡政府傲慢無能

▲國民黨中常會宣布國民黨立委蔣萬安參選台北市長。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

前副總統陳建仁25日接受Yahoo TV網路節目訪問時，談到衛福部長陳時中，他表示陳時中是很好的指揮官，這是很不簡單的領導人物才有的領導風格。對此，昨天獲國民黨提名參選台北市長的立委蔣萬安表示，這2年多來，民眾都看盡政府的傲慢與無能，超前部署成了謊言，事後補救更是荒腔走板。

對於陳時中的防疫表現，陳建仁接受訪問時說，最近許多國外媒體訪問他，都在問「台灣防疫為何可以做這麼好？」、「台灣的疫情指揮中心為何可以得到這麼高的公信力？」陳建仁認為，從這個角度來看陳時中，他當然是很好的指揮官，外國記者都覺得他有公信力，這是很不簡單的領導人物才有的領導風格，所以陳時中當然是很好的指揮官。

蔣萬安則認為，2年多來，大家感受深刻，相信民眾都看盡政府的傲慢與無能，沒有做好任何準備，就放任民眾與病毒共存，超前部署成了謊言，事後補救更荒腔走板。

蔣萬安再說，從一開始的快篩試劑到兒童疫苗，再到口服藥物，這些是民眾最需要的物資，政府都沒有準備好，所以現在民眾只能自救。疫情已2年多，最主要是靠民眾自主防疫的自律、韌性，但他相信，還有非常多政府要即刻做的事情，包括紓困、振興，這才是政府的當務之急。