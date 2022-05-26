色房東灌醉女房客硬上　瞎扯「抱著睡才不會被鬼壓」...慘遭收押

▲高雄一名色房東涉嫌性侵女房客遭法院羈押。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名蔡姓色房東，覬覦房客小麗（化名）的美色，21日上午邀小麗到他房間佯稱要拔罐，兩人一起喝酒後小麗不勝酒力醉倒床上，蔡男竟趁機性侵，等小麗醒來發覺自己衣衫不整，蔡男全身赤裸躺在一旁，才知道被欺負了，小麗報警逮到蔡男，蔡男竟辯稱以為小麗要答謝他才睡在床下，而且兩個人「抱著睡才不會被鬼壓」，警方在訊後依妨害性自主罪將他送辦，檢察官複訊後今（26日）向法院聲請羈押獲准。

據了解，小麗是蔡男的房客，21日上午蔡男邀小麗到他房間，佯稱要幫她拔罐，後來兩人一起喝酒，沒多久小麗醉倒床上，蔡男竟趁機性侵，小麗醒來後，發現自己衣衫不整，蔡男躺在一旁全身赤裸，生殖器上還掛著保險套，才驚覺被性侵，於是向警方報案求助。

警方循線逮捕蔡男，蔡男供稱有和小麗發生性關係，但當時小麗只喝了20CC的威士忌，應該不至於酒醉，小麗如果累了，應該回她房間睡覺，而不是在他床上睡著了，所以他以為小麗是要答謝，想和他一起做愛，而且「抱著睡才不會被鬼壓」。

警方還發現，蔡男不只對小麗性侵，還曾對其他女房客毛手毛腳被告，因此在訊後依妨害性自主罪將他移送高雄地檢署偵辦，檢察官複訊後，以蔡男有再犯之虞，向法院聲請羈押獲准。