被控網咖包廂性侵女部屬　移民署主管纏訟6年無罪獲清白

▲移民署陳姓主管被女部屬控告妨害性自主，接連獲法院判無罪，檢察官不起訴。（示意圖／視覺中國CFP）

記者劉昌松／台北報導

移民署某中部陳姓主管，7年前因同事介紹，和北部工作的女部屬交往，幾個月後卻被控涉嫌趁到網咖看電影《出埃及記》時，撫摸、親吻女部屬的胸部，經台北地檢署依性騷擾罪起訴後，高院日前已判陳男無罪，另外陳男被控，逼女部屬幫口交涉嫌妨害性自主部分，台北地檢署25日也以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

據了解，當時年約40歲的陳姓官員長期派駐台中，年紀相仿的女部屬則是剛被派到台北另個單位工作，同事搓合2人以結婚回前提交往，2人隔空透過LINE聊天，女部屬曾在LINE中坦承，已有心儀男性對象，希望「長官」能多點時間調適，陳男不以為意，2度北上與部屬相約見面吃飯。

2015年6月13日中午，2人再度相約吃飯，女部屬堅持過去都是陳男請客，第3次要換她出錢回請，飯後陳男就約女部屬到網咖包廂內一起看電影，女部屬刻意不挑文藝愛情等片子，選了宗教電影摩西《出埃及記》。

女部屬指控，當電影演到牲禮獻祭的情節，她因為不忍觀看而輕微撇過頭去，陳男趁機伸手摟住女部屬的肩膀，並撫摸胸部，最後示意女部屬幫他口交，女部屬最後以和人有約吃飯為由離開，思考了幾個月後提告。

陳男表示當時絕無違反女部屬意願，一度獲不起訴，經高檢署再議發回，檢察官根據女部屬曾對友人抱怨噁心經歷等事證，起訴陳男涉嫌摸、吻胸性騷擾罪，逼口交性侵的部分仍不起訴，但再經高檢再易發回，性侵部分改併請法院與性騷擾部分一起審理。

結果台北地院一審認為，女部屬當下在網咖感覺不舒服，仍繼續與陳男討論隆乳等話題，且繼續在包廂待1小時沒有要逃離的意思，事後曾在群組抱怨介紹人「故意不告訴我這個豬哥離過婚又有小孩。騙我他沒結過婚」，法官因此認為女部屬可能是感覺受騙才提告，判陳男無罪。

案經上訴高院，也在2022年3月間維持陳男性騷擾無罪判決，至於性侵部分則退回檢方重新偵辦，檢察官參酌法院判決以及相關事證後，依犯罪事證不足等理由，處分陳男被控性侵部分不起訴。