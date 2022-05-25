　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

被控網咖包廂性侵女部屬　移民署主管纏訟6年無罪獲清白

▲桃園市羅姓男子去年9月邀學妹到家裡溫習功課，卻藉故「要與你發生兩性之間的行為」，遭控性騷擾罪嫌。（示意圖／視覺中國CFP）

▲移民署陳姓主管被女部屬控告妨害性自主，接連獲法院判無罪，檢察官不起訴。（示意圖／視覺中國CFP）

記者劉昌松／台北報導

移民署某中部陳姓主管，7年前因同事介紹，和北部工作的女部屬交往，幾個月後卻被控涉嫌趁到網咖看電影《出埃及記》時，撫摸、親吻女部屬的胸部，經台北地檢署依性騷擾罪起訴後，高院日前已判陳男無罪，另外陳男被控，逼女部屬幫口交涉嫌妨害性自主部分，台北地檢署25日也以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

據了解，當時年約40歲的陳姓官員長期派駐台中，年紀相仿的女部屬則是剛被派到台北另個單位工作，同事搓合2人以結婚回前提交往，2人隔空透過LINE聊天，女部屬曾在LINE中坦承，已有心儀男性對象，希望「長官」能多點時間調適，陳男不以為意，2度北上與部屬相約見面吃飯。

2015年6月13日中午，2人再度相約吃飯，女部屬堅持過去都是陳男請客，第3次要換她出錢回請，飯後陳男就約女部屬到網咖包廂內一起看電影，女部屬刻意不挑文藝愛情等片子，選了宗教電影摩西《出埃及記》。

女部屬指控，當電影演到牲禮獻祭的情節，她因為不忍觀看而輕微撇過頭去，陳男趁機伸手摟住女部屬的肩膀，並撫摸胸部，最後示意女部屬幫他口交，女部屬最後以和人有約吃飯為由離開，思考了幾個月後提告。

陳男表示當時絕無違反女部屬意願，一度獲不起訴，經高檢署再議發回，檢察官根據女部屬曾對友人抱怨噁心經歷等事證，起訴陳男涉嫌摸、吻胸性騷擾罪，逼口交性侵的部分仍不起訴，但再經高檢再易發回，性侵部分改併請法院與性騷擾部分一起審理。

結果台北地院一審認為，女部屬當下在網咖感覺不舒服，仍繼續與陳男討論隆乳等話題，且繼續在包廂待1小時沒有要逃離的意思，事後曾在群組抱怨介紹人「故意不告訴我這個豬哥離過婚又有小孩。騙我他沒結過婚」，法官因此認為女部屬可能是感覺受騙才提告，判陳男無罪。

案經上訴高院，也在2022年3月間維持陳男性騷擾無罪判決，至於性侵部分則退回檢方重新偵辦，檢察官參酌法院判決以及相關事證後，依犯罪事證不足等理由，處分陳男被控性侵部分不起訴。

►免修圖就能罩杯升級又顯瘦！

ET快訊
快訊／樂天桃猿多人不適！　12人快篩陽
中重症+191！又1童併發腦炎　雲林6歲男童病程曝
全民「快篩陽=確診」明上路　指揮中心公布5大「配合事項」
單日76死「史上新高」近半數沒打疫苗　2人30多歲青壯年
快訊／本土+89352「各縣市分佈曝光」　2縣市確診超過北市
快訊／今增76死「創史上新高」　本土狂飆8萬9352例
快訊／中小學可直接放暑假？　教育部最新回應
LIVE／全民「快篩陽=確診」明上路　陳時中最新說明
黃安定居大陸22年「慘遭驅趕」！　痛訴真的累了：沒地方吃飯
2大族群接種疫苗　加送兩劑快篩
快訊／統一發票3-4月中獎號碼出爐　特別獎「32220402
快訊／Netflix下架73部！　三大張片單快補起來
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

19歲車手被逮「發燒+咳嗽」快篩陽！坦承早有症狀為生活走險

最高檢成立「查賄及暴力督導小組」　比特幣等列對價是賄選

毒蟲偷貨車換車牌　光上身躲水塔後面半小時被逮

雲林西螺集貨場外轟4槍恐嚇...原因曝　只因貨車卸貨擋到友人賓士

快訊／高雄男晨泳消失！驚見「人影漂浮海面」拉上岸已溺斃

與人夫互傳自慰影片　小三辯「密友關係沒上床」判賠30萬

萬華區棋牌社剛轉手就遭轟　2槍手從隔壁「發展協會」走出

背上有東西蠕動！長髮妹半夜3點驚醒　噁男闖民宅忍不住亂摸

中油貪官惡行曝！8百萬塞LV包放會議室　喝花酒call廠商買單

查賄揭牌！士檢「3無」原則：嚴防賭盤、假訊息與境外資金

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

帥氣男閨蜜婚禮獻唱「新娘爆哭！」　一句「替我愛妳」新郎笑容秒消失

侯友宜母親過世低調治喪　眼眶泛紅接受民進黨質詢

北漂男開箱月租8千元套房　CP高！騎車上班只要5分鐘

86歲嬤為與媽祖見面祈福　行動不便仍堅持過馬路迎接

帥廚裸半身抓老鼠遭突襲　嚇到高八度還雙腳跳：啊！

19歲車手被逮「發燒+咳嗽」快篩陽！坦承早有症狀為生活走險

最高檢成立「查賄及暴力督導小組」　比特幣等列對價是賄選

毒蟲偷貨車換車牌　光上身躲水塔後面半小時被逮

雲林西螺集貨場外轟4槍恐嚇...原因曝　只因貨車卸貨擋到友人賓士

快訊／高雄男晨泳消失！驚見「人影漂浮海面」拉上岸已溺斃

與人夫互傳自慰影片　小三辯「密友關係沒上床」判賠30萬

萬華區棋牌社剛轉手就遭轟　2槍手從隔壁「發展協會」走出

背上有東西蠕動！長髮妹半夜3點驚醒　噁男闖民宅忍不住亂摸

中油貪官惡行曝！8百萬塞LV包放會議室　喝花酒call廠商買單

查賄揭牌！士檢「3無」原則：嚴防賭盤、假訊息與境外資金

15童重症「7人腦炎」　腦炎、心臟重症由4兒童醫院、19醫學中心收治

19歲車手被逮「發燒+咳嗽」快篩陽！坦承早有症狀為生活走險

「快篩陽=確診」明上路！6情形仍需做PCR　陳時中：住院前必採

屏東少年被打成重傷　被害人母親泣訴：只接到詢問和解電話

【廣編】麥卡倫「精粹世界系列」出發紐約　與「限量威士忌」踏上城市探索感官之旅

失智老翁出門迷途脫水躺稻田裡　太保警即時協尋助找回

兒童確診恐併發腦炎！8大症狀勿輕忽　速掛兒童防疫門診好安心

援外政策白皮書照片還是馬英九　外交部認失誤：今年9月公布新版

快訊／只買1瓶飲料！萊爾富開出1張千萬發票

明「快篩陽＝確診」全民適用！　防疫險理賠懶人包一次看

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

社會熱門新聞

無腿泳士陳亮達　雨夜騎車打滑遭客運輾斃

男明星遭控性騷「艷麗女教練」　暗示下體認證過

2度性侵女直播主　無恥Gino勁宥下場出爐

台64重大車禍！　BMW「2車碰撞翻覆」1死1重傷

最小死後確診　2月女嬰發現傷痕將解剖

連千毅確診！直播主之亂二審短期恐難結案

情侶被迷昏女方遭性侵　二審判刑

科技副總違規左害騎士亡　做筆錄分局長全程陪

白冰冰好友驚傳遭「啃老女兒」囚禁奪產　被關一年險死

快訊／嘉義逆倫命案！逆孫疑痛毆打死嬤

高雄男大生摔車！慘遭客運當場輾斃

男明星遭爆「外流女粉絲裸照」　約艷麗女教練私拍

即／宜蘭傳食物中毒　3人送醫

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

更多熱門

相關新聞

桃園男控妻小5人遺棄　不堪過往被掀

桃園男控妻小5人遺棄　不堪過往被掀

桃園市陳姓男子向檢警提告，指控妻子與4名子女共同遺棄，讓他生活陷入困境且無家可歸；陳男妻子、子女5人則否認，指控陳男從頭到尾都沒盡到養育責任，4名小孩都是媽媽一手帶大，爸爸沒錢才回家，沒錢就打人等語；檢方審訊時，陳男也坦承還有工作能力，親朋好友也會接濟他，難認陳欠缺生活自理之能力，陳未盡養育扶養義務，自不得強令妻小需負扶養責任，偵結予以陳難妻小5人不起訴處分。

空屋傳求救聲　男意外發現女被當性奴囚禁

空屋傳求救聲　男意外發現女被當性奴囚禁

情侶被迷昏女方遭性侵　二審判刑

情侶被迷昏女方遭性侵　二審判刑

「這職位」在職場上必須直話直說

「這職位」在職場上必須直話直說

小6女遭同學爸3度性侵！宿舍內血崩產子

小6女遭同學爸3度性侵！宿舍內血崩產子

關鍵字：

移民署主管部屬性騷擾猥褻性侵起訴再議不起訴無罪清白

讀者迴響

熱門新聞

無腿泳士陳亮達　雨夜騎車打滑遭客運輾斃

全台家長手機相簿變這樣！他揭慘況網笑翻

林志玲當媽3個月「無預警再曝喜訊」！

方文琳2年沒收入　求知名製作人遭拒

快遞員確診7天後仍陽性被逼上班！指揮中心給答案

網傳「阿里山巨蟒纏貨車」影片　真相曝光

2歲童無呼吸到院搶救　急診醫2小時見證人性

可直接放暑假了？教育部：審慎評估

傑森摩莫亞力保安珀赫德留水行俠

懷孕懷到腦中風！26歲媽「清醒手術」保胎兒

《全明星2》李佳薇爆「已祕婚半年」！

醫護淚揭病房慘況「很多孩子走了」

男童毀20萬天線寶寶大逆轉！業者改口認錯

快訊／統一發票3、4月中獎號碼出爐

男明星遭控性騷「艷麗女教練」　暗示下體認證過

更多

最夯影音

更多
柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功
炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面