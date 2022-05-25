女客趴床驚覺「下體怪怪的」　色按摩師兩度指侵遭判半年

▲苗栗何姓按摩師趁替小靜全身按摩時，以手指性侵，被法院判徒刑6月，易科罰金18萬元。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／苗栗報導

苗栗61歲何姓按摩師在養生館工作，趁女客小靜（化名）趴在按摩床上接受全身按摩時，從頭按到屁股，再以手指性侵。小靜覺得下體「怪怪的」，藉口離開找店老闆報警處理，經苗栗地院審理，處何男徒刑6月，易科罰金18萬元。

何男為養生館的按摩師，從事腳底按摩、經絡調理等民俗療法工作。女客小靜於去年9月24日下午2時前往店內消費，依店家指示脫下外衣後趴在按摩床上，身上僅穿店內提供的浴衣、褲子及自己的內褲。何男替小靜進行全身按摩，從頭按到背，再從背按到屁股，趁小靜在過程中感到身心放鬆、全無防備之時，以手指插入性侵得逞。

小靜表示，當時她趴在按摩台頭朝下，按到一半感覺有手指插入，還以為仍是在按摩，發生第二次才覺得「怪怪的」，馬上藉口上廁所離開房間，找店老闆並報警處理。

經苗栗地院審理，認為何男的惡行導致小靜身心受創，留下難以磨滅之陰影，考量何男從事按摩師工作，月薪約2、3萬元，已離婚，與前妻育有一子已成年，後以10萬元和小靜達成和解，顯有悔意等一切情狀，依對受照護之人利用機會性交罪，處徒刑6月，得易科罰金18萬元。