單身女子訂家具到租屋處　遭恐怖司機壓上床性侵

▲家具行司機送床具到單身女子家，竟把歪腦筋動到對方身上...（示意圖／取自pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

苗栗縣一間家具行張姓員工2020年9月宅配床具給女客戶，眼見對方是單身女子、獨自租屋在外，竟強行將人壓在床上，隨後性侵得逞。苗栗地方法院審理後，本月17日依強制性交罪判處張男4年6個月，全案仍可上訴。

根據判決書，張男是一名家具行員工，2020年9月17日下午送床具到女客戶租屋處，替被害女子換好床架，隨後下樓。不過，張男忘記給女子簽收貨單，又想到對方孤身一人，竟動起了歪念頭，返回樓上敲門。

當下被害女子不疑有他，怎料一開門就被張男推倒在床上。張男見有機可趁，立刻利用身形優勢壓制，隨後開始強吻女子，不顧對方激烈反抗，強行扯下褲子性侵得逞。

案發後，女子身心受創，選擇報警並到醫院驗傷。警方獲報後，立刻展開追查，循線將張男逮捕歸案，調查後被檢方依妨害性自主起訴。

苗栗地院審理後認為，張男有懲治盜匪條例、偽造文書、竊盜等犯罪科刑紀錄，素行難稱良好，竟仍不思自省，僅為滿足一己私慾，漠視被害人性決定權及身體控制權，利用送床具到租屋處機會，藉此強制性交，造成被害人難以抹滅的心理創傷，所為實應嚴予譴責非難。

法官考量，張男在警方筆錄、偵訊時均矢口否認犯行，直到上法院才坦承強制性交犯行，稱願與被害人和解，然而被害女子並無意願。審酌張男從事運輸業司機、月入3萬5000元，僅高中畢業之智識程度，目前已離婚、須扶養母親及1名7歲兒子、母親又有高血壓及白內障等一切情狀，本月17日判刑4年6個月，全案仍可上訴。