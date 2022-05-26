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崑山科大5度獲高教深耕補助　總經費、學生受益度全國私科最高

▲崑山科技大學秉持績優學辦精神，5度通過評鑑，榮獲2.12億高額補助，爭取經費再創新高。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲崑山科技大學秉持績優學辦精神，5度通過評鑑，榮獲2.12億高額補助，爭取經費再創新高。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

教育部公布2022年「高等教育深耕計畫」審查結果出爐，崑山科技大學秉持績優學辦精神，5度通過評鑑，榮獲2.12億高額補助，爭取經費再創新高！這不僅是該校自2018年來連續5年榮獲高教深耕補助，學生補助經費平均受益度更持續蟬聯私立科大全國第一。

崑山科大連續5年榮獲高教深耕補助，歷年來辦學成效優良皆獲得各界肯定，在《遠見》公布2022企業最愛私立科大中，榮獲「觀光休閒類」畢業生企業評價全國TOP5，更是私立科大第一！在少子化環境中不僅連續多年凍漲學雜費，維持雲嘉南區私立科大學雜費最低的招生優勢，更編列逾1億獎助學金，讓學生安心就學。崑大更以12年的教學卓越計畫、5年典範科技大學計畫及技職再造等利基為基礎，持續創下不少卓越績效，讓師生都相當振奮。

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此外，崑大於2018年與2019年通過三件教育部「大學社會責任」USR實踐計畫，獲得逾1,800萬的補助；109年更上層樓，以「既培力也使力－以人才培育為底蘊創生新官田」、「永康工業區及鄰近區域暨國際化綠色需求和永續發展」、及「南關線的飲食文化學堂—慢．食．行．旅計畫」等三案通過計畫補助。其中，官田與永康兩項計畫案榮獲2022年第三屆《遠見》USR大學社會責任在地共融組首獎及生態共好組楷模獎的殊榮，成績為全國最佳，證明師生團隊利用專長及所學回饋、服務社會，為實踐大學社會責任的典範。

在重視實作的技職教育環境中，崑山科大透過教育部補助建置建全的軟硬體設施，包含「國際咖啡認證中心」、「時尚藝廊」，更持續推動產學合作，與知名麵包師傅吳寶春共同啟用「烘焙類產線」，「吳寶春烘焙學院」也將於6月18日正式開幕。近年建置「織物染整及印花類產線基地」、「車用零組件生產自動化類產線基地」、「智慧聯網自動光學檢測類產線基地」等教學場域，提供模擬業界的實作場域，提高學生就業競爭力。

崑山科大也持續挹注豐沛資源培育技職專才，2018年起連續4年獲教育部「國際技術人才培育學院計畫」且成立聯合實驗室，為國內唯一的私立科大智慧電網訓練中心，並與美國康乃爾大學合作，共同培育「太陽光電暨分散式電網」專業人才。另獲教育部「潔能系統整合與應用人才培育計畫」－雲嘉南推動中心補助，為全國唯一拿下補助的私立科大，結合該校綠能科技研究中心，啟動全國第一座「智慧綠能環控實踐基地」，培育國家重點產業所需之專業技術及跨領域人才。

▲崑山科技大學秉持績優學辦精神，5度通過評鑑，榮獲2.12億高額補助，爭取經費再創新高。（圖／記者林悅翻攝，下同）

崑大培育人才不遺餘力，提升學生實務技術能力成效有目共睹，連續15年榮獲教育部「數位學習認證」，為全國私立科大第一，2019學年度進一步設立「雲端商務管理數位學習碩士在職專班」。該校外籍生參加有機械界諾貝爾獎之稱的「上銀機械碩士論文獎」，抱回碩士論文金質獎100萬，不僅是首次由外籍研究生獲獎，更創下初次由科技大學奪得最高殊榮的輝煌紀錄，此篇作品於2022年茂精機論文獎再獲銀獎，成績斐然。

李天祥校長表示，崑大5度通過教育部高等教育深耕計畫評鑑，獲2.12億元補助，比去年再成長1百多萬元，總補助經費持續蟬聯全國私立科大第一，將僣同各界為技職教育共創共榮共好願景。

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