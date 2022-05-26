▲馬祖著名的「藍眼淚」美景，帶動離島國旅觀光熱潮。（圖／業者提供）

記者李姿慧／台北報導

國內確診人數飆3年來新高，交通部向行政院爭取190多億元經費用在防疫和振興，其中振興佔60億元，55億元振興觀光，5億元協助客運業，交通部長王國材今也透露，未來將不會再有薪資補貼，將以業者組團和旅客量來振興補貼，另對業者紓困融資貸款也將延長1年至明(2023)年6月30日。

立委洪孟楷今(26日)在立法院交通委員會質詢表示，行政院特別預算8400億元還剩1300多億元，交通部那麼大部會，才要到60億元振興經費，連1成都不到，會不會太少？另觀光業者也反映紓困貸款融資希望延長，政府「不能雨天收傘」。

王國材答詢時表示，1300億元特別預算中，1千億元是給衛福部的防疫經費，交通部包括防疫和振興共有190億元，其中用在振興上有60億元，振興對象主要是首管三業包括旅遊觀光業、旅宿業、公路客運業，其中觀光業振興補貼辦法預計6月中公布。

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▲交通部長王國材今出席立院交通委員會會，宣布爭取60億元振興觀光和客運業 。（圖／記者屠惠剛攝）

王國材指出，未來不會再有薪資補貼和紓困補貼，振興精神在於若旅行業者有組團，就會補貼你費用，旅館有人住，每個房間就可補貼多少錢，遊樂園有人進去，也可補貼多少錢，用振興觀點，讓業者收入增加，與以往不用做事就有紓困金可領不同，未來朝向正常生活、積極防疫，觀光局也已與業者討論相關防疫措施。

針對業者也爭取融資貸款協助延長，王國材表示，紓困貸款原本到今(2022)年6月底，該部分也確定將延1年到明(2023)年6月30日。