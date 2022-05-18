2019年同婚專法表決投下反對票　李鴻鈞：之前有朋友請我去證婚

▲監察院副院長被提名人李鴻鈞。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文提名前親民黨立委李鴻鈞擔任監察院副院長，時代力量立委邱顯智18日指出，李鴻鈞在2019年的同性婚姻專法表決投下反對票，質疑其是否支持同婚家庭收養。對此，李鴻鈞表示，雖然自己當初擔任立委投下反票票，「可是在這之前也有同性婚姻的朋友請我去證婚過」。

監察院18日上午召開全院委員會，審查李鴻鈞被提名為監察院第六屆監察委員並為副院長同意案。邱顯智質詢時提出一連串人權議題，包括是否支持廢除死刑、同性婚姻及同婚家庭收養，要求李鴻鈞表達立場。

李鴻鈞答詢時坦言，廢除死刑的議題非常難答，「因為不是單純Yes跟No的問題」，因為包括整個社會的成熟度、共識度都要一併納入考量，自己現在的態度就是，「在這個階段上，我不能去展現出我個人的態度」。

李鴻鈞也說，同性婚姻是已經在立法院通過的法案，「所以這個我遵守」，不過考量當時社會的共識度還不夠，所以自己當初投下反對票，「可是在這之前，我也有過同性婚姻的朋友，請我去證婚過」。

邱顯智質疑，李鴻鈞在2014年曾經簽署「支持婚姻平權聲明書」，但在在2019年的同婚專法卻投下反對票，質疑其是否支持同性婚姻及同婚家庭收養，詢問李鴻鈞的態度是什麼。

李鴻鈞說明，自己的態度就是遵守立法院已經通過的法律，但是只要是現在還沒有達到社會共識的議題，他都不能表示出自己的態度，「我沒有反對，我的立場現在不能直接跟委員說」。

邱顯智批評，李鴻鈞要作為一個監察委員，甚至要擔任監察院副院長，對於這些重大的人權議題，總得要有自己的立場跟想法，但是李鴻鈞在同性婚姻有時候支持、有時候不支持，讓人不知道立場到底是什麼。

李鴻鈞強調，人權一定要保障、一定要關注，可是在社會上面，某種程度還有爭議的時候，「我們要如何撫平、讓大家把爭議降到最低，然後讓社會沒有另外的聲音，維護他們基本的人權」，這個就是他未來的職責。