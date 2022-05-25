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快訊／台中累計42死！　40多歲女喘不過氣...送醫急救採檢確診亡

▲台中累計42死，40多歲女喘不過氣送院急救採檢確診亡。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中累計42死，40多歲女喘不過氣送院急救採檢確診亡。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市今天新增本土確診個案9766例，另外新增死亡7人，當中最年輕者為一位49歲女性，有癌症病史，22日凌晨因為喘不過氣緊急被送院治療，入院採檢陽性確診，當天不治，死因為呼吸衰竭、肺栓塞、疑似子宮內膜癌合併多處轉移以及新冠肺炎。

▲台中累計42死，40多歲女喘不過氣送院急救採檢確診亡。（圖／記者游瓊華攝）

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另外，台中市衛生局也統計，依據統計，今年累計到今日，中央公告本市死亡個案計42位，年齡介於31歲至97歲間。

今天疫情記者會由副市長令狐榮達主持，令狐榮達提到，市府發現近期有許多民眾會主動跟醫護要求，想要「抗病毒藥物」，認為盡快服用「抗病毒藥物」，對健康越好，如果醫師評估認為不需要而沒有給藥，民眾還會抱怨。

令狐榮達指出，在目前看診中，會開立的藥物，大致上分為兩種，分別是「症狀治療藥物」、「抗病毒藥物」。在「症狀治療藥物」部分，是針對輕症患者，醫事人員經過判斷，給予症狀治療用藥，包括退燒、止痛等藥物。而「抗病毒藥物」，目前分為兩類，一類是Paxlovid，另一類是莫納皮拉韋(Molnupiravir)，這兩類有限制條件，並不是吃了就一定較快康復。

令狐榮達進一步說明，在Paxlovid方面，醫事人員會看年齡限制、癌症、糖尿病、慢性肺疾、慢性肝病、慢性腎病、失能、失智症、影響免疫功能之疾病、孕婦與產後六周的婦女等，才會開立「抗病毒藥物」；在莫納皮拉韋(Molnupiravir)方面，則是優先提供給洗腎、思覺失調等無法使用其他建議藥物的病人來做使用，孕婦不適合使用。因此，看診的過程中，務必要聽從醫事人員、醫生的指示，才能儘快康復。

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