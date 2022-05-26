德州槍擊21死慘案　參議員「下跪請命」：一起立法減少悲劇發生

▲民主黨籍的參議員墨菲（Chris Murphy）在德州槍擊案後，在參議院下跪請命。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美國德州一所小學24日發生21人死亡的校園槍擊事件，再度引發全美對於槍枝管制的討論。民主黨籍的參議員墨菲（Chris Murphy）就在參議院下跪請命，希望所有的同僚一起照到前進的道路，立法減少這類的悲劇發生。

根據ABC新聞報導，康乃狄克州參議員墨菲在議會發言表示， 一年中發生的大規模槍擊事件比天數還多，我們的孩子生活在恐懼中。每次他們踏入教室時，他們都認為自己會成為下一個，我們在做什麼？

墨菲強調，你為什麼要花這麼多時間競選美國參議院？你為什麼要經歷所有的麻煩才能得到這份工作，把自己置於權威的位置？隨著屠殺的增加，當我們的孩子為自己的生命逃跑時，我們什麼都不做。

墨菲說，除了美利堅合眾國，其他任何地方都不會發生這種情況。這是一個選擇。讓它繼續下去是我們的選擇。

墨菲呼籲，「我來到這層樓是為了乞求，真的是跪下來乞求我的同事，一起在這裡前進的道路，與我們一起尋找方法，通過法律來降低這種可能性，我理解我的共和黨同事不會同意我可能支持的一切，但我們可以找到一個共同點。」

Listen, I'm full of sadness and fury right now. That's what you're seeing here.



But I'm also determined. And pragmatic. If there is a single of my GOP colleagues who is moved to action by what happened today, I am ready to work with you. I am ready to compromise. To save lives. https://t.co/vFnFaNHiPA — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) May 25, 2022

ABC報導還指出，墨菲在演說後接受記者採訪時，直指共和黨人認為大規模槍擊事件是精神疾病問題，而不是容易獲得槍支的觀點。

墨菲強調，美國不會比世界上任何國家，有更多的精神疾病，美國的精神疾病案例沒有異常值，但是在犯罪分子與重度精神病獲得槍枝的能力，美國的確是異常值，這也是美國與眾不同的原因。

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