朱學恒測PCR機「Ct值27.7」！快篩仍陰性　醫揭1情況：要去篩檢

▲朱學恒直播測試家用PCR「Ct值27.7」，但後續快篩仍是陰性。（圖／翻攝朱學恒的阿宅萬事通事務所YouTube）

記者張乃文／台北報導

指揮中心宣布今天（26）起全民適用「快篩陽性即確診」，民眾持快篩陽正名經由醫事人員診斷、確診並領藥。不過，指揮中心也說明有6種情況建議PCR確認，包括快篩陰性但醫師懷疑為新冠感染症狀。但宅神朱學恒昨直播測試家用PCR機時，意外出現Ct值27.7，後續他再次執行快篩，卻是陰性。對此，醫師提醒，事實上快篩仍有20%機率是偽陰性。

鴻海集團創辦人郭台銘投資富佳生技公司，其所研發的新冠病毒家用核酸檢測套組（鼻腔）、艾卡爾核酸檢測分析儀等，近日通過衛福部的緊急使用授權（EUA）。宅神朱學恒昨晚直播進行檢測，結果竟為Ct值27.7，嚇得他馬上變臉。但他事後在個人粉專上PO出快篩試劑結果為陰性的照片，並表示「可是我快篩還是陰啊，慘了，陷入機器測試難題中啊啊啊啊」。

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對於快篩陽經醫事人員判斷確診上路，ACIP召集人李秉穎在資深媒體人周玉蔻節目上提到，其實反而是快篩陰要更注意。他指出，快篩的敏感度約是70至80%，所以有20%的機率是偽陰性，換言之，快篩陰性仍有20%的機會可能是已經感染。

李秉穎指出，一旦有明顯症狀或接觸史，即便是快篩陰性也要考慮去PCR，這在指揮中心的規範中也有提到，尤其對於有重症風險因子的民眾而言，「快篩偽陰性的危害比偽陽性的還大。」