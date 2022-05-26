現在就是高原期！李秉穎1原因：死亡數增加「在預期內」

▲李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝《新聞放鞭炮》）

記者張乃文／綜合報導

本土單日確診25日新增逾8萬例，近幾日的病例數皆徘徊在8、9萬間，但死亡病例單日新增76人，這個數據也讓外界相當憂心。指揮中心專家小組委員李秉穎指出，觀察這一週疫情，看起來確實是在高原期，但未來會再上升或下降，還無法下定論；至於死亡病例數的暴增，他說明，這應是反映前陣子高峰的狀態。

對於本土個案近幾日皆是單日8萬至9萬間的確診數，李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪時表示，近一個星期的觀察，疫情看起來確實是在高原期，但接下來會上升或下降，還無法定論。至於昨單日新增76例死亡，他指出，死亡病例數的增加是在預期內，因為死亡數的高峰通常會落在流行曲線高峰的幾週後。

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李秉穎解釋，確診病患還是會經過幾天的治療，無效才會死亡，而最近死亡的增加，大概是反應出前陣子高峰的狀態。不過會不會有死亡率較高的疑慮，他強調，新冠肺炎的死亡一開始就是2至4%，歐美國家有些醫療機構受影響的情況，有時會上升至6至8%，但台灣目前都還是零點幾，加上已經有很多人打了疫苗，也大幅降低了死亡率。

李秉穎先前就曾分析，台灣的流行曲線會是「丘陵式」，他今天也再度提到，目前我們仍是維持丘陵狀態，假設是「高山式」，就會像很多人推估的模式，一下子就破10萬，不過最近呈現高原的樣子，也顯示民眾的防疫警覺心強烈，讓疫情沒有急遽增加，而是緩升，但同樣會出現緩降的情況。