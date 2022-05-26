若要脫口罩、1年出國好幾次　沈政男：2成人口染疫絕對不夠

記者陳俊宏／綜合報導

本土疫情爆發，精神科醫師沈政男表示，如果你想要過的正常生活是不用戴口罩，隨意上餐廳，還有一年出國好幾次，那麼2成人口染疫絕對不夠；反之，如果你可以接受稍受限制的生活，那麼就可以減少一部分染疫人口。

25日新增8萬9352例本土確診，沈政男在臉書說，這是不是歷來次高？注意了，你若去看疫情曲線可以發現，7天形成一個循環，也就是前5天是高原，後兩天陷落一些，然後當下一個7天開始，就會升得更高。

沈政男指出，因此，這兩天等於是另一個更高的高原的開始，今天（26日）很可能會繼續攀高一些，如果沒有，就要看周五，因為今天開始快篩也能確診了；目前保留「快篩陽性可做PCR」的舊制，另外加上「快篩陽性也能確診」，就看加總起來的篩檢數量會不會超過先前，若果如此，那麼新增也會繼續上揚。

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沈政男提到，快篩也能確診以後，PCR要怎麼利用？應該讓「無症狀但快篩陽性」、「有症狀但快篩陰性」都可以驗PCR，因為前者可能是偽陽性，而後者可能是偽陰性；事實上，快篩陽性也能確診，主要不是為了減輕PCR量能負擔，而是如虎添翼，把黑數都撈出來，施行以後，如果PCR與快篩的檢驗總數下降，那就未必是好事了。

▲▼疫情快2年半了。（圖／資料照）



沈政男表示，有人說「台北會形成一個月以上的高原」，歹勢，不會！因為現在Rt值已經低於1了，現在台北的高原是大家躲起來的結果，如果繼續躲，那麼曲線就會一直下降，不會停在高原；但如果大家看到疫情趨緩，又不躲了，那麼當然曲線又會回升，形成了「翹翹板效應」，所謂高原，其實是一連串高度差不多的山峰相接而成。

沈政男強調，疫情緩解牽涉Rt值，而Rt值跟你要不要繼續躲起來有關，跟戴口罩也有關，當然跟打疫苗也有關，這些裡頭只有疫苗覆蓋率是相對固定，其他都是變動的。

「如果你想要過的正常生活是不用戴口罩，隨意上餐廳，還有一年出國好幾次，那麼兩成人口染疫絕對不夠。」沈政男認為，反之，如果你可以接受稍受限制的生活，那麼就可以減少一部分染疫人口。

有專家推估，全台會有20~30%的人感染，對此，指揮中心指揮官陳時中曾表示，台灣應和香港、紐西蘭的15%染疫率可能性較大。若以15%估算，台灣約會有360萬人確診。

►本文獲得沈政男醫師授權。