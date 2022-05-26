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確診痊癒！他下體突飄「魷魚羹麵怪味」性慾變低　自爆20天沒清槍

▲下體疼痛。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲確診康復後下體飄異味。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

各國陸續有研究指出，感染者在康復數月之後可能出現疲倦、咳嗽、肌肉無力、睡眠障礙、憂鬱及腦霧等後遺症，一名男網友表示，確診康復之後，下體竟飄出「魷魚羹麵」的味道，即使沖洗乾淨之後，過幾個小時又會有異味，最近也沒有什麼性慾，已經20幾天沒有性行為了，貼文一出，許多網友急喊「去看醫生」。

原PO在PTT發文，上個月確診新冠肺炎，本月初痊癒了，但是他發現生殖器官出現以前沒有過的問題，洗完澡之後，內褲就會傳來前列腺液的味道，「後來發現味道最濃的是右邊的胯下，一直聞到魷魚羹麵的味道」，即使沖洗乾淨，沒過多久又會有異味。

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原PO透露，之前生殖器官有出現異味的問題，但是自從割包皮之後味道就不見了，「最近因為很忙也都沒性慾，已經近20天沒打手槍了，請問我有需要去看醫生嗎？我在等待它自然好，不過有這種可能嗎？」

貼文一出，許多網友建議他快去看醫生，「我們看起來像泌尿科醫生嗎？」「有異常就去看醫生啊」、「20天累積太久了」、「去看泌尿科」、「20天沒打手槍問題非常大」、「發臭高機率細菌感染了，不看醫生還在等自然好？」「聽起來你的肝腎可能不太好，去看醫生吧」、「這裡不是醫院，請去看醫生」。

根據《三立新聞網》報導，泌尿科醫師程威銘表示，可能是因為染疫後性慾降低，長時間沒有射精，導致攝護腺和儲精囊的液體過度累積，當腹部用力時就有可能從尿道滲出，沾染到內褲或是陰部，因此產生異味。此外，最近進入梅雨季，環境潮濕也會讓下體悶出異味。

▼原PO坦言，性慾變低了。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

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