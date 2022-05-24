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陳時中防疫不及格！民調平均59.53分　六都市長「他」做最好

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部長陳時中。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

本土疫情延燒，根據台灣民意基金會最新民調，關於衛福部長陳時中領軍的指揮中心的防疫表現，雖有近六成公民給予60分及格以上成績，但整體平均後只有59.53 分。至於這波疫情六都市長的表現，最受肯定的是新北市長侯友宜，其次是台北市長柯文哲，高雄市長陳其邁以0.6%之差位居第三。

民調以「面對這次疫情危機，衛福部長陳時中領軍的中央流行疫情指揮中心整體表現，您會給幾分？」為題，結果發現，27.7%認為非常好，打80 分以上；12.5%認為還算好，打61-79 分；19.5%認為表現普通，只給60 分16.3%認為不太好，打50-59 分；19%認為非常不好，打0-49 分；5%不知道/拒答，將成績平均後只有59.53 分，而上個月全國公民打出平均成績是70.22分，顯示國人對指揮中心近期表現已瀕臨信心全面崩盤的邊緣。

▲▼防疫表現最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲防疫表現最新民調。（圖／台灣民意基金會提供，下同）

另外，與上個月相比，指揮中心流失一成八公民的肯定與支持；一成八如果換算成公民人數，大約是350 萬人左右；給80 分以上的「鐵粉」則流失14.8%，約等於286 萬人，且新增17.6%打不及格，約等於340 萬人。

至於打出不及格成績的民眾分布，六都中只有高雄市民給62.3 分，其他五都都給不及格，包括台南市。具體數字如下：台北市54.09分，新北市59.89分，桃園市57.3分，台中市59.95分，台南市57.65分。至於16 縣市，則是61.21分。

有關於六都市長的防疫表現，36.3%認為新北市長侯友宜防疫表現較好，其次依序是台北市長柯文哲27.5%，高雄市長陳其邁26.9%，台中市長盧秀16.1%，桃園市長鄭文燦9.6%，台南市長黃偉哲7.2%，5%都不好7.2%都很好，15.7%不知道。

當中，侯友宜歷次調查的防疫表現都受民眾青睞，在六都市長中獨占鰲頭。從長期趨勢看，人氣居高不下，但肯定侯友宜防疫表現的人從今年二月開始已出現大幅減少的現象，從去年七月最高的50.3%下降到這次的36.3%。

柯文哲方面，五次調查中四次第二，一次第三，雖然肯定他防疫表現的人也曾出現大幅滑落的現象，但和侯友宜不一樣的是，肯定侯友宜防疫表現的人是一路下滑，但這次柯文哲強力回升7.7 個百分點。

▲▼防疫表現最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

本次調查訪問期間是2022 年5 月16-17 二天；以全國為範圍的20 歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1077 人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

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