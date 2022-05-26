全民「快篩陽=確診」今起上路！7QA一次看懂　領藥還需1步驟

記者張乃文／整理報導

本土疫情自今年1月以來已累計破百萬例，為舒緩急診醫療量能、加速確診者領藥速度，指揮中心宣布今天（26）起全民適用「快篩陽性即確診」，民眾持快篩陽證明就可先診斷、確診並領藥，但要留意，可不是自認快篩陽性就可以直衝領藥。詳細的注意事項，《ETtoday新聞雲》也整理QA提醒民眾。

▲今起快篩陽性經醫師評估確認後，可視為確診。（示意圖／記者林悅翻攝）

Q1.何時上路？有哪些人適用快篩陽視同確診？

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A：指揮中心發言人莊人祥說明，今天（26）起民眾不分年齡、族群，持快篩試劑檢測陽性，由醫事人員確認，就可判定為確定病例。

Q2.要如何讓醫事人員判定？只能使用視訊預約嗎？

A：指揮中心表示，民眾可經由視訊診療、社區篩檢站或醫療院所由醫師評估確認。同時提醒民眾，務必配合以下5點事項：

1.自行快篩陽性後，於判讀陽性之檢測卡匣/檢測片，寫上檢測者姓名及檢測日期。

2.將檢測判讀後之檢測卡匣/檢測片及健保卡放在一起拍照。

3.如至診所請醫師確認，應以夾鏈袋或塑膠袋密封包好攜帶至診所。

4.配合於醫師視訊或現場評估時出示判讀陽性之檢測卡匣/檢測片。

5.外出時務必佩戴口罩，請勿搭乘大眾交通工具，可自行開車、騎車、步行或家人親友接送(雙方應全程佩戴口罩)。

Q3.快篩陽性就能直接領藥嗎？

A：無論是視訊看診或至現場，都須經醫師評估。指揮中心指揮官陳時中重申流程，快篩陽性者可至篩檢站經醫師診斷確診、通報，再依據每人情況給予適當藥物，口服抗病毒藥物也會在醫師評估需求後發放，若輕症、無症狀者也可能不需領藥。他強調「篩檢站不是自行認知確診就去拿藥的地方」。

Q4.如果有疑慮還是可以去篩檢站執行PCR嗎？

A：指揮中心列出6種情況可檢驗PCR，總的來說，PCR篩檢站仍會保留使用，提供給包括有症狀但快篩陰性者、或是快篩陽性想進一步確認等。

1.醫事人員執行抗原快篩時，對於快篩結果判斷有疑慮時。

2.民眾自行進行快篩檢測，但醫師與病患對於抗原快篩陽性結果無法達成共識時。

3.快篩陽性之確診者於隔離治療期間有住院需求時。

4.快篩陰性，但臨床醫師懷疑為新冠感染症狀時，特別是有新冠重症風險因子之對象。

5.快篩陽性之第一線醫療工作人員必要時可於24小時內以PCR複驗。

6.快篩陽性也可至社區篩檢站PCR採檢。

Q5.快篩陽性經醫師確認確診後要做什麼？



A：比照PCR確診後隔離方式。指揮中心表示，屬於住家居家照護對象，以1人1室為原則，同為確診者得多人1室並進行7天隔離。每次浴廁使用後均適當清消，可於無獨立衛浴房間隔離。解隔後進行7天自主健康管理。

指揮中心說明，隔離期間請參照「COVID-19確診個案注意事項」，並特別注意下列事項：

一、填寫「COVID-19確診個案自填版疫調單」，自主回報症狀、風險因子、密切接觸者。

二、務必觀察自身症狀變化，若出現喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青等症狀，立即通知所在地政府衛生局或撥打119就醫，以119救護車為原則或指示之防疫計程車、同住親友接送或自行前往 (如步行、自行駕/騎車)等方式為輔。

三、有其他症狀或醫療諮詢需求，請以手機APP或電話專線聯繫遠距醫療或居家照護醫療團隊評估。

Q6.快篩陽性醫師確認後，要怎麼請假、可以請什麼假？

A：勞動部表示，快篩陽性經醫師確認後，會將結果上傳至數位健康證明或健保快易通APP，憑這些證明就可請普通傷病假、特休或事假。

Q7.要如何申請陽性證明？

A：快篩陽性經醫師確認後，會將結果上傳至數位健康證明或健保快易通APP，下列為申請步驟：

1.利用數位證明平台或全民健保快易通APP，進入數位證明申請系統。

2.接著選擇「檢驗結果數位證明」，若是需要接觸者隔離證明者，可勾選「接觸者隔離證明」，並填寫相關資料。

3.進入申請頁面勾選所需項目，就可下載或列印，若需要紙本，也可利用QRcode去超商列印，流程與原先操作疫苗證明相同。

▲申請數位證明流程圖。（圖／指揮中心提供，點圖可放大）