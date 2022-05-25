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6歲以下莫德納最快7月後開打！「劑量為成人1／4」　已送審EUA

▲▼國內新冠疫情失控，確診死亡人數率創新高，兒童族群更是重災區。目前已開放6-12歲兒童接種默德納及兒童BNT疫苗，來提升兒童對抗新冠肺炎的能力。圖為板橋江翠國小學童集中接種默德納疫苗的情形。（圖／記者湯興漢攝）

▲國小學童集中接種默德納疫苗的情形。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

5歲以上兒童BNT疫苗今天開打，然而近期傳出多起還不到接種疫苗年紀的幼兒染疫重症，甚至引發腦炎，引起家長擔憂。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（25）日說明，莫德納已經提交的6個月以上、6歲以下幼兒適應症臨床資料，接種劑量為成人的1/4，正進行緊急使用授權（EUA）審查；不過他也提到，目前各國都尚未通過幼兒疫苗EUA，初估開放接種也要等7月以後。

國內目前通過兒童可使用疫苗有兩種，分別是6~11歲可打的半劑量莫德納以及5~11歲可打的兒童劑型輝瑞／BNT疫苗，其中莫德納使用成人劑型減半施打，已經開放接種，輝瑞兒童疫苗首批77.76萬劑則於16日抵台，今日開放接種，而且預期5月30日還會有33萬劑抵台。

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至於未滿5歲幼兒無法靠接種疫苗保護，近期又傳出數起重症併發腦炎個案，應該如何確保小小孩安全？發言人莊人祥說明，BNT、莫德納近期都有向各國送幼兒疫苗相關EUA資料，台灣目前有收到莫德納6個月到6歲以下資料，食藥署審查當中。莊人祥強調，幼兒疫苗臨床結果近期才出爐，目前各國都還沒通過相關EUA，而且幼兒施打劑型為成人的1/4，應該會有特殊包裝，考量相關流程，預期要7月以後才有機會接種。

EUA通過、疫苗接種前，莊人祥表示，請家長注意，小孩如果有任何不適，就不要去上學，如果有不舒服狀況，儘速帶去給醫師診察。指揮官陳時中也提醒，家中有無法打疫苗的小小孩，其他人應該打疫苗來間接保護小朋友，回家衣服清潔、洗手等衛教措施也要做好，小朋友本身則要注意口罩配戴與洗手習慣。另外醫療層面也增強整體兒童病房、專責ICU相關量能，讓兒童染疫可以獲得最好照顧。

醫療應變組組長石崇良進一步說明，目前資料分析，18歲以下兒童約占所有確診者20%，依據國外統計，兒童重症率約在0.03%到0.07%，國內兒童重症推估沒有高於國外，家長不用過度恐慌。

另為了提升個案照顧量能，盡可能搶救，石崇良說，在專責加護病房，從原本21床加開到80床～100床，兒童醫院學中心為主，收治重症個案，另也有重度急救責任醫院、綠色通道醫院，超過100家可以快速診治。也因此，如果小朋友看診醫院無加護病房，現在有24小時緊急醫療應變中心專人值班調度，迅速安排到專責ICU收治，目前約有23人在加護病房重症，量能上還很充足。

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