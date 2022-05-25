新莊2月大女嬰創最小確診亡　檢警相驗無外傷…解剖追查死因

▲2個月大的女嬰急送醫。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名2個月大的女嬰，被媽媽發現臉色發紫，緊急送醫仍宣告不治，事後女嬰PCR陽性確診，創下最小年紀死亡確診者；檢警調查，女嬰當時送醫時沒有外傷，但仍依規定通報社會局，經法醫相驗、解剖，尚要等候報告出爐釐清真正死因，目前媽媽也確診隔離中。

據悉，38歲龔姓媽媽與2個月大的女兒，租屋在新莊區後港一路上的社區大樓，生父因案勒戒中。21日上午10時許，龔女餵食女兒喝奶後，2人一同睡覺，中午12時及下午3時許分別都有查看女嬰狀況，在晚間6時許起床，赫然發現女嬰臉色發紫無呼吸心跳，緊急報警求助。

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▼女嬰無心跳，家屬（紅圈處）急送醫。（圖／記者陳雕文翻攝）

救護人員及轄區警方趕抵現場，將女嬰送往輔大醫院急救，但仍宣告不治，經院方採檢PCR陽性確診，創下最小死後確診者，龔姓媽媽經採檢也確診，目前在家隔離中。

警方表示，當時轄區派出所警員及鑑識人員到場時，沒有發現女嬰有外傷，但仍依規定通報社會局，輔大醫院也表示，女嬰送醫時也沒發現外傷，21日死亡後，22日進行相驗，24日上午法醫進行解剖，報告將在2-3個月後才能得知真正死因。

警方進一步表示，如果檢察官相驗遺體後，有具體顯示女嬰遭虐待情事，將會指示警方將龔女依過失致死罪函送法辦，但至今未有指示，初步檢視遺體外觀亦無外傷，後續仍待解剖報告出爐，才能釐清真相。