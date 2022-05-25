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台南+5904！BNT兒童疫苗醫療院所開打　6／7起學校集中施打

▲台南市長黃偉哲指出，25日新增5904名COVID-19本土確診病例，25日起BNT兒童疫苗開始施打，診所預約已經5萬1千劑了，疫苗會陸續進來，會持續施打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，25日新增5904名COVID-19本土確診病例，25日起BNT兒童疫苗開始施打，診所預約已經5萬1千劑了，疫苗會陸續進來，會持續施打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，25日新增5904名本土確診病例，統計至24日，今年累計確診個案6萬4927人，其中3萬449人已解除隔離，3萬4478人尚在隔離中，25日起BNT兒童疫苗開始施打，診所預約已經5萬1千劑了，疫苗會陸續進來，會持續施打，因診所預約施打到6/6，接下來6/7不管有沒有實體上課，市府會陸續安排到校施打。

黃偉哲市長說，台南市新增5904，全國增加8萬9352例，對台南市來講也是新高，對全國來講也接近9萬例了。

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▲台南市長黃偉哲指出，25日新增5904名COVID-19本土確診病例，25日起BNT兒童疫苗開始施打，診所預約已經5萬1千劑了，疫苗會陸續進來，會持續施打。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，25日新增5904名COVID-19本土確診病例，25日起BNT兒童疫苗開始施打，診所預約已經5萬1千劑了，疫苗會陸續進來，會持續施打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，目前為止台南都在停課當中，因為疫情影響，許多家長、老師、學校，還有很多人都希望說改為線上教學，要停課，有一些縣市首長，因為宣布得慢一點還被罵爆，灌爆臉書，目前為止台南都是在線上學習，台南市還有獨創對於國小、中低年級，也就是1到4年級，有公版的線上教學，可以便利同學，不管是他要再複習一遍，或是看到公版老師的教學，可以讓學習效率更好。

▲台南市長黃偉哲指出，25日新增5904名COVID-19本土確診病例，25日起BNT兒童疫苗開始施打，診所預約已經5萬1千劑了，疫苗會陸續進來，會持續施打。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，25日新增5904名COVID-19本土確診病例，25日起BNT兒童疫苗開始施打，診所預約已經5萬1千劑了，疫苗會陸續進來，會持續施打。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，25日新增5904名COVID-19本土確診病例，25日起BNT兒童疫苗開始施打，診所預約已經5萬1千劑了，疫苗會陸續進來，會持續施打。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，25日新增5904名COVID-19本土確診病例，25日起BNT兒童疫苗開始施打，診所預約已經5萬1千劑了，疫苗會陸續進來，會持續施打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長說，目為止現在診所預約兒童般苗施打已經5萬1千劑了，不用擔心還是陸續有疫苗進來，市府還會持續，不過因為診所的部分預約到6/6，接下來6/7如果學校有實體上課，不管有沒有實體上課，市府就陸陸續續安排到校施打。

▲台南市長黃偉哲指出，25日新增5904名COVID-19本土確診病例，25日起BNT兒童疫苗開始施打，診所預約已經5萬1千劑了，疫苗會陸續進來，會持續施打。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，25日新增5904名COVID-19本土確診病例，25日起BNT兒童疫苗開始施打，診所預約已經5萬1千劑了，疫苗會陸續進來，會持續施打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，防疫包2.0以戶口名簿為準，你們家有2個大人，1個大人3劑，1個小孩2劑。如果2個大人1個小孩，那就是3x2+2，就是8劑，就是除了確診者那個人之外，有2個大人1個人3劑，小孩子1個人2劑的快篩劑，這就是我們的防疫包2.0。

▲台南市長黃偉哲指出，25日新增5904名COVID-19本土確診病例，25日起BNT兒童疫苗開始施打，診所預約已經5萬1千劑了，疫苗會陸續進來，會持續施打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長強調，莫德納施打2萬1000劑，輝瑞疫苗預約了5萬1000劑，到6月6日截止，那6月7日開始，我們就安排到校來施打，那之前有訊息落差，現在特別把它做一個清楚的更正。台南市莫德納打了2萬1000劑，截至目前沒有不良的反應，市府會向中央反映此事，也謝謝中央，25日陳時中部長也採用台南模式，台南模式是65歲以上長者施打疫苗，從5月9日開始到現在已經有1萬7505位長輩來施打疫苗，打疫苗台南送2劑快篩劑，6月1日開始就採取中央分配2劑快篩，不過還是特別提醒，500元禮券部分還是會到5月31日截止。坦白講，快篩才跟防疫有關係，禮券跟精神有關係。

▲台南市長黃偉哲指出，25日新增5904名COVID-19本土確診病例，25日起BNT兒童疫苗開始施打，診所預約已經5萬1千劑了，疫苗會陸續進來，會持續施打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局長許以霖指出，台南市5至11歲輝瑞BNT兒童劑型疫苗25日於各醫療院所展開接種作業，為協助建立兒童的免疫力，家長可透過「台南打疫苗」系統幫兒童預約後，於接種當日陪同前往接種；後續將視中央撥補疫苗情形，調整入校集中接種相關期程。

▲台南市25日在相關醫療院所為預約施打兒童疫苗，市長黃偉哲上午特別前往歸仁區德安診所，關心學童首日接種情形，並聽取家長心聲。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市25日在相關醫療院所為預約施打兒童疫苗，市長黃偉哲上午特別前往歸仁區德安診所，關心學童首日接種情形，並聽取家長心聲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

輝瑞BNT兒童劑型疫苗可作為5至11歲兒童基礎劑第一劑，莫德納疫苗則可作為6至11歲兒童基礎劑第一劑；目前「台南打疫苗」系統上尚有莫德納疫苗名額可供預約，提醒家長也可以幫家中的孩子選擇莫德納疫苗，及早陪同孩子前往接種。

▲台南市長黃偉哲指出，25日新增5904名COVID-19本土確診病例，25日起BNT兒童疫苗開始施打，診所預約已經5萬1千劑了，疫苗會陸續進來，會持續施打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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