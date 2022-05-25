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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

葉毓蘭確診「Ct值12.4」！還原快篩、清冠茶真相　反嗆陳建仁、洪申翰

▲葉毓蘭24日晚間快篩陽性。（合成圖／翻攝自葉毓蘭臉書、記者林敬旻攝）

▲葉毓蘭24日晚間快篩陽性。（合成圖／翻攝自葉毓蘭臉書、記者林敬旻攝）

 記者蘇晏男／台北報導

昨快篩陽性的國民黨立委葉毓蘭25日透露自己PCR確診了，Ct值12.4。對於自己1天做4次快篩，遭民進黨立委洪申翰酸，難怪國民黨吵快篩試劑不夠，以及狂喝清冠茶遭前副總統陳建仁說，沒效果也使自己一直在恐懼中，葉毓蘭還原真相，並對他們的資訊掌握能力、理解力和分析判斷的能力，深表遺憾。

葉毓蘭昨在臉書說自己流鼻水、咳嗽、頭昏，原本早上跟中午兩次快篩都陰性，但他晚餐過後卻快篩陽性，因此又拿台灣製的試劑檢驗，還是「兩條線」。此外，葉毓蘭也說自己狂喝中藥房買回來的防疫茶跟清冠茶防疫。

但葉毓蘭的行為迅速引起綠營注意與批評，洪申翰說，「真相大白！原來國民黨到現在還在靠北快篩不夠，是因為你們每天都要篩4次」。立委林楚茵則說，「國民黨委員到底買了多少快篩？1天4支也太奢侈了！完全是錯誤示範！」

另對於葉毓蘭狂喝清冠茶防疫，陳建仁則在廣播專訪上表示，清冠一號或其他藥物，都是得到感染才需要，不是用來保健，「民眾不要去服用，這樣沒有效果也使自己一直在恐懼當中，這是不需要的作為」。

對此，葉毓蘭下午透過臉書反擊，「不知他們是否有看清楚我在臉書上所放的照片。」一劑快篩的品牌是Deepblue，另一劑是Vsprit，除了Vsprit這劑外，她所有快篩試劑的來源，都是在中央流行疫情指揮中心開放個人自用進口後，她在網路上訂購的，每劑40元，雖未必是EUA表列的，但在歐盟、英國、美國和香港都是合格的。

葉毓蘭也說，唯一那劑Vsprit，是因為搭到確診駕駛的車輛，立法院之前為了檢疫發給她才拿到的，一直到24日才使用。

至於自己在臉書上寫到的清冠茶、防疫茶，葉毓蘭澄清，並不是「清冠一號」這種藥品，她所學雖然不是醫藥科系，但至少知道清冠一號是藥品，而且得有處方簽才能買到。

葉毓蘭表示，這些清冠茶、防疫茶，都是衛福部中醫藥研究所公告在網路上公布的藥方，每一個人都看的到，在中藥行也都可以配的到這種養生防疫品。

葉毓蘭說，對於陳建仁、洪申翰委員等人和單位的「資訊掌握能力」、「理解力」和「分析判斷的能力」，她只能「深表遺憾」。

葉毓蘭批評，國家有這樣無法明辨是非的人來擔任檯面上的政治人物，來掌控國家資源，我們如何能夠真正有進步？有這樣顛倒黑白的角色，國家的治理，如何能夠真正的清明？有如此不知反省，卻見獵心喜的人，我們如何能夠真正站穩腳步而胸懷世界？

葉毓蘭也質疑，如果不是民進黨把快篩搞得如此匱乏，把快篩的價格訂得如此昂貴，我們又怎麼會買不到快篩？我們又怎麼會需要當個冤大頭般，用高價去買別人可以免費拿到的東西？身為執政黨的一員，更身為民意代表，不思檢討，卻意圖以「顛倒黑白、作賊喊捉賊」來轉移焦點，這種行徑，令人完全無法認同！

另外，葉毓蘭透露自己PCR確診，Ct值只有12.4時，並說，「其實心裡也慶幸因為我的謹慎，而避免了他人可能的風險，否則，這樣的傳染力，不知道還要傳染給多少人！」

截至目前為止，宣布確診立委共19人，包括國民黨的廖國棟、蔣萬安、陳雪生、費鴻泰、陳超明、葉毓蘭；民進黨籍的蔡適應、林靜儀、李昆澤、鍾佳濱、沈發惠、趙天麟、邱議瑩、邱泰源、高嘉瑜、邱志偉；民眾黨的蔡壁如，以及無黨籍的林昶佐、黃國書。

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