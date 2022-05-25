怒嗆侯友宜「割稻尾」　羅致政揭週日就已通知各縣市

▲民進黨立委羅致政。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

新北市長侯友宜今日上午表示，65歲以上長者打COVID-19疫苗，6月底前接種就送2支快篩試劑。不過，民進黨立委羅致政25日透過臉書怒嗆此舉「割稻尾」，因為這是中央流行疫情指揮中心今天才要公布的全國政策，衛福部早在周日就通知各縣市「在發布政策前，千萬不要把單劑型發出去」。

羅致政表示，侯友宜今天一早就急著宣布，65歲以上長者打COVID疫苗，六月底前接種就送2支快篩試劑，看似這是新北巿政府的政策利多，但事實上這是中央疫情指揮中心今天才要公布的全國政策。

羅致政揭露，事實詳情是，5月22日的下午，衛福部以電子信件通知各縣巿衛生局的窗口，將會配送一批單劑型的快篩劑作為「未來政策發給的特定對象」，也提醒「在發布政策前，千萬不要把單劑型發出去」；隨後，衛福部人員也以Line 或電話告知縣巿窗口，這些單劑型的將「用於之後將宣布的65歲以上之疫苗接種者」。

羅致政表示，各縣巿政府都知道中央指揮中心即將公布此一政策，但卻只有新北巿政府搶在中央之前宣布此一政策，而且完全沒提到這是中央所配送的專用快篩劑。所以，除非侯巿長被下屬蒙閉，自以為是這是地方自已花錢買的快篩，否則，這不是收割，什麼是收割？

羅致政表示，最新發展是，新北市府被抓包後，向記者表示總共要發四劑？但他要問的是，要多發的兩劑從哪裡來？自己買的？還是中央要給確診者、居隔者的免費快篩，被轉來做自己的人情？他說，另外公告周知一下，中央針對每個確診者會免費發6.25劑給地方，平均每個確診者和家人應該可以拿到2劑，但大家可以問一下新北的確診者跟居隔者，他們拿到了多少劑？