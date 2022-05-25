　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

怒嗆侯友宜「割稻尾」　羅致政揭週日就已通知各縣市

▲民進黨立委羅致政於外交及國防委員會質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委羅致政。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

新北市長侯友宜今日上午表示，65歲以上長者打COVID-19疫苗，6月底前接種就送2支快篩試劑。不過，民進黨立委羅致政25日透過臉書怒嗆此舉「割稻尾」，因為這是中央流行疫情指揮中心今天才要公布的全國政策，衛福部早在周日就通知各縣市「在發布政策前，千萬不要把單劑型發出去」。

羅致政表示，侯友宜今天一早就急著宣布，65歲以上長者打COVID疫苗，六月底前接種就送2支快篩試劑，看似這是新北巿政府的政策利多，但事實上這是中央疫情指揮中心今天才要公布的全國政策。

羅致政揭露，事實詳情是，5月22日的下午，衛福部以電子信件通知各縣巿衛生局的窗口，將會配送一批單劑型的快篩劑作為「未來政策發給的特定對象」，也提醒「在發布政策前，千萬不要把單劑型發出去」；隨後，衛福部人員也以Line 或電話告知縣巿窗口，這些單劑型的將「用於之後將宣布的65歲以上之疫苗接種者」。

羅致政表示，各縣巿政府都知道中央指揮中心即將公布此一政策，但卻只有新北巿政府搶在中央之前宣布此一政策，而且完全沒提到這是中央所配送的專用快篩劑。所以，除非侯巿長被下屬蒙閉，自以為是這是地方自已花錢買的快篩，否則，這不是收割，什麼是收割？

羅致政表示，最新發展是，新北市府被抓包後，向記者表示總共要發四劑？但他要問的是，要多發的兩劑從哪裡來？自己買的？還是中央要給確診者、居隔者的免費快篩，被轉來做自己的人情？他說，另外公告周知一下，中央針對每個確診者會免費發6.25劑給地方，平均每個確診者和家人應該可以拿到2劑，但大家可以問一下新北的確診者跟居隔者，他們拿到了多少劑？

►免修圖就能罩杯升級又顯瘦！

ET快訊
兒童染疫6死「媽媽社團爆亂象」！醫說重話：真是瘋了
真的是本人！　《獵人》作者親曝進度「剩四話」
他揭台灣10缺點！不只低薪高房價「第6點很需要加強」：羨慕歐
數位「快篩陽、隔離證明」開放申請！流程一圖看懂
確診續破8萬例　陳時中：目前在高原「死亡率萬分之8-9」
國民黨拍板！　3縣市首長候選人出爐
拿獎金要幫阿嬤換新車！帕運國手身亡　嬤悲痛：昨晚還叫我早點睡
「快篩陽＝確診」明上路　一圖看懂流程
快訊／本土+89352「各縣市分佈曝光」　2縣市確診超過北市
統一發票3-4月中獎號碼出爐
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／柯文哲稱疫情洪峰已過　「現在問題是高原期維持多久」

疫情解封最想去哪裡玩？　陳建仁：西班牙朝聖之路沈澱心靈

海巡安平艦首度試射雄二飛彈　命中蘭嶼外海百公里遠靶艦

蔣萬安獲提名　侯家軍「興奮到模糊」：一定能打造更好的台北

唐鳳「確診個案管理」系統上線！新北曝使用狀況：這個建議未改善

駐外辦事處業務暴增湧現離職潮　趙天麟要求簡化流程減輕負擔

怒嗆侯友宜「割稻尾」　羅致政揭週日就已通知各縣市

與病毒共存？我國新冠疫情每百萬人死亡率最低　致死率僅高於紐西蘭

LIVE／北市＋9085例！「防疫急門診」將轉型　柯文哲視訊說明

國民黨拍板！　蔣萬安選台北、謝國樑攻基隆、許淑華戰南投

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

帥氣男閨蜜婚禮獻唱「新娘爆哭！」　一句「替我愛妳」新郎笑容秒消失

侯友宜母親過世低調治喪　眼眶泛紅接受民進黨質詢

北漂男開箱月租8千元套房　CP高！騎車上班只要5分鐘

86歲嬤為與媽祖見面祈福　行動不便仍堅持過馬路迎接

帥廚裸半身抓老鼠遭突襲　嚇到高八度還雙腳跳：啊！

快訊／柯文哲稱疫情洪峰已過　「現在問題是高原期維持多久」

疫情解封最想去哪裡玩？　陳建仁：西班牙朝聖之路沈澱心靈

海巡安平艦首度試射雄二飛彈　命中蘭嶼外海百公里遠靶艦

蔣萬安獲提名　侯家軍「興奮到模糊」：一定能打造更好的台北

唐鳳「確診個案管理」系統上線！新北曝使用狀況：這個建議未改善

駐外辦事處業務暴增湧現離職潮　趙天麟要求簡化流程減輕負擔

怒嗆侯友宜「割稻尾」　羅致政揭週日就已通知各縣市

與病毒共存？我國新冠疫情每百萬人死亡率最低　致死率僅高於紐西蘭

LIVE／北市＋9085例！「防疫急門診」將轉型　柯文哲視訊說明

國民黨拍板！　蔣萬安選台北、謝國樑攻基隆、許淑華戰南投

圓滾滾「胖布丁」紙箱縮骨術、陪妹妹泡湯　回顧最萌大叔經典短片

快訊／柯文哲稱疫情洪峰已過　「現在問題是高原期維持多久」

「16歲被壓在地上奪貞操」　受害女衝上台打臉偽善牧師對質片瘋傳

疫情解封最想去哪裡玩？　陳建仁：西班牙朝聖之路沈澱心靈

惡劣！幫獨居女換床具　送貨員撲倒強壓性侵判4年半

台空姐再戰義國生父爭8歲女監護權　法官「一原因」下達封口令

海巡安平艦首度試射雄二飛彈　命中蘭嶼外海百公里遠靶艦

「幫你過美好生活」31歲宅女戀上男網友　險匯1萬愛情基金

九合一選舉今年底登場　基檢「查察賄選小組」揭牌成立

嘴綠罰球沒進「完美」停在籃框上　所有人看傻！唐西奇也笑了

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

政治熱門新聞

快訊／新北提前放暑假？　侯友宜：不管外面怎麼變「都準備好了」

她轟富邦產險不要再叫慘了　去年賺68.5億「想穩賺不賠是強盜」

快訊／北市5月底公布紓困計畫　「減租一定有」9大項目盤點中

國民黨拍板！　蔣萬安選台北、謝國樑攻基隆、許淑華戰南投

徐巧芯打臉周玉蔻　「想繼續罵妳但怕妳氣到中風」

李眉蓁清冠一號留給長輩　陳其邁：不是養生茶

葉毓蘭「陰轉陽」！曝自己天天喝清冠茶防疫

快訊／陳時中選台北市長？　王世堅「非常不好」：他是台灣公共財

5兒童染疫病逝！馬英九轟「你怎能不憤怒？」　

勞工確診、匡列怎麼請假？　勞動部兩張圖解答、居隔書可30日內補提

當兵用的T91、65K2步槍要汰換了！　XT112新式步槍8月作戰測評

懶人包／沒收到居隔書怎麼辦？　全國對應措施一次看

改名超過3次「鮭魚」改不回來　內政部：一直改影響社會穩定

快訊／快篩陽=確診明上路　侯友宜祭4大措施：社篩站全面轉型

更多熱門

相關新聞

外交部稱未納IPEF重　羅致政：絕不能接受

外交部稱未納IPEF重　羅致政：絕不能接受

外交部次長田中光25日表示，美國在正式公布印太經濟架構（IPEF）前，預告台灣不會在首輪名單，是對台灣的一種尊重，符合台美當前默契，台美關係不要有任何出乎意料之舉。對此，外交及國防委員會召委、民進黨立委羅致政表示，立法部門作為台灣民意的代表，絕對不能接受。

白宮預告台灣未納IPEF　外交部稱尊重台灣

白宮預告台灣未納IPEF　外交部稱尊重台灣

新北65歲長者打疫苗就送2快篩劑！　侯友宜：6月底前快來

新北65歲長者打疫苗就送2快篩劑！　侯友宜：6月底前快來

快訊／快篩陽=確診明上路　侯友宜祭4大措施：社篩站全面轉型

快訊／快篩陽=確診明上路　侯友宜祭4大措施：社篩站全面轉型

快訊／新北提前放暑假？　侯友宜：不管外面怎麼變「都準備好了」

快訊／新北提前放暑假？　侯友宜：不管外面怎麼變「都準備好了」

關鍵字：

羅致政侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

無腿泳士陳亮達　雨夜騎車打滑遭客運輾斃

林志玲當媽3個月「無預警再曝喜訊」！

全台家長手機相簿變這樣！他揭慘況網笑翻

方文琳2年沒收入　求知名製作人遭拒

快訊／今增76死「創史上新高」　本土狂飆8萬9352例

快遞員確診7天後仍陽性被逼上班！指揮中心給答案

快訊／統一發票3、4月中獎號碼出爐

網傳「阿里山巨蟒纏貨車」影片　真相曝光

醫護淚揭病房慘況「很多孩子走了」

2歲童無呼吸到院搶救　急診醫2小時見證人性

可直接放暑假了？教育部：審慎評估

沒升三級1行業還是慘　經濟部數據揭實情

傑森摩莫亞力保安珀赫德留水行俠

懷孕懷到腦中風！26歲媽「清醒手術」保胎兒

中小學提早放暑假？教部：現無規劃做法

更多

最夯影音

更多
柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功
炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面