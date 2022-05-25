快訊／高雄+9613連3天超越台北！餐飲娛樂確診上升　陳其邁說話了

▲高雄市長陳其邁說明疫情最新狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市25日新增9613例，確診數已連續3天超越台北市。衛生局分析，陰轉陽確診者佔總體22.38%是歷來新高，顯示同住家人風險增加，另外，餐飲娛樂確診比例有上升情況，呼籲民眾在外仍須注意防疫行為。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，分析確診個案結構，陰轉陽個案占22.38%，占比是歷來新高，這也顯示匡列風險對象增高，隔離期間，家人之間互動一定要有所區隔。

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綜合分析今日整體結構，陽轉個案有2151例，匡列特定對象有2612例，因症就醫有4850例。

分析密切接觸者部分有7061例，其中職場有1771例、佔25%，同住家人佔22.5%，顯示同住家人曝露的同時，確診個案出現時，家人快篩檢驗可能就已確診。特別的是，餐飲娛樂上升至1147例，顯示目前防疫強度下，社會氛圍或部分民眾仍有社交行為。

市長陳其邁表示，餐飲娛樂場所確診比例在這兩天有增加，代表民眾心態放鬆，呼籲大家互相提醒，要去聚餐沒關係，但是防疫措施一定要做好，不然比例一直再增加，防疫人人有責。

衛生局長黃志中表示，目前負壓、專責病房空床數仍有1171床，加強型防疫旅館有437床，接受居家照護人數4萬4776人。