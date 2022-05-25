周玉蔻稱未特權採檢！徐巧芯打臉　「想繼續罵妳但怕妳氣到中風」

▲台北市議員徐巧芯嗆資深媒體人周玉蔻。（圖／資料照、翻攝自周玉蔻臉書）

記者蘇晏男／台北報導

台北市議員徐巧芯違停爭議，名嘴周玉蔻在政論節目上質疑徐施壓信義警分局，以致警方不公布密錄器，但徐巧芯則反擊周是糟糕的媒體人，並拒上其節目談此事，徐也嗆，請周玉蔻先交代如何特權採檢。周玉蔻事後回應自己毫無施壓、光明磊落，但徐巧芯又反擊，北市府說沒開放到府採檢，除非失智或臥病在床才能申請，難道周玉蔻是失智了嗎？

周玉蔻24日在政論節目《辣新聞152》上談論徐巧芯特權施壓，事後又批評信義警分局長王寶璋窩囊。徐巧芯25日發文透露，該節目來邀請她錄影，但她為應，「我有空也不會去上，因為我不接受周玉蔻的訪問，因為她是很糟糕的媒體人，請她先交代一下先前是如何特權採檢的吧，自己特權用很爽，還好意思說自己是公正客觀的媒體人，真的很噁心。P.S：建議她可以公開這封簡訊，說我是特權施壓她」。

徐巧芯也酸，「如果這封簡訊讓資深老嫗媒體人周玉蔻說我是『特權施壓』她，我只會笑暈在地上」。

周玉蔻則反擊，「致徐違停議員：本人周玉蔻的4月24日PCR二次採檢過程，是台北市政府衞生局依法同意指派萬芳醫院的醫生處理；中間亳未施壓、也遵守法令規定辦理掛號等必要流程，不涉及任何特權，事後本人主動將過程全部公開描述說明在臉書上，光明正大、接受檢驗！」

周玉蔻說，徐巧芯偷偷摸摸不敢公開要求信義分局公布密錄器，不能像她這樣光明磊落，還言語暴力人身攻擊，只能証明這位民選台北市議員說謊心虛，施壓員警享特權、還不敢面對社會大眾檢視！「徐巧芯=徐違停」。

過沒多久，徐巧芯回嗆，她曾當面詢問北市府，他們說並沒有開放到府採檢的服務，一般民眾是要等待防疫計程車再去PCR，除非是失智、臥病在床、行動不便才能申請。

徐巧芯酸，如果不是特權，又可以在家做100個伏地挺身、「蚌」式、攤屍式，顯然她的行動能力沒有問題，那難道是失智了嗎？「喔對了，法院認證『惡毒而下流的側翼』會想要追殺我到底並不意外，畢竟怎麼說我也是個老蔻觀察家。這個簡訊就是我發的沒錯，如果可以的話我還想再發個三五封繼續罵你咧。怕妳氣到中風又怪我不敬老尊賢啦！」

徐巧芯又嗆，好幾次政論節目錄影講輸人家，就暴怒「不錄了不錄了」輸不起的人，跟妳怎麼可能會有公平討論事情的可能啦，笑死。