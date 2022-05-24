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被陳智菡嗆「最該吃藥的是妳」　周玉蔻：柯文哲你家的狗帶回去好好管教

▲陳智菡、周玉蔻。（合成圖／李毓康、屠惠剛攝）

▲陳智菡、周玉蔻。（合成圖／李毓康、屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市府發言人陳智菡不滿名嘴周玉蔻及其下的媒體《放言》，曲解、帶風向台北市長柯文哲確診卻未服用抗病毒藥物「Paxlovid」一事，今（24日）嗆聲周玉蔻才是最該吃藥的人。對此，周玉蔻在臉書反擊，「惱羞成怒亂吠！柯文哲市長：你家的狗帶回去好好管教一番吧！」

回顧事件，陳智菡23日接受《放言》詢問柯文哲的病況，以及有無服用Paxlovid等。報導刊出後，對於陳智菡稱柯文哲是醫生，會自行評估是否需要藥物，周玉蔻在臉書表示，柯文哲不是説不吃會死很多人嗎？自己確診為什麼不馬上吃，小心喔。

不過，陳智菡隨後則透過臉書反擊，「偉大的放言一打來我就知道要帶風向了，果然側翼總是不會讓人失望。」

陳智菡進一步指出，記者先關心柯文哲狀況，接著詢問柯有無服用抗病毒藥物，而她則回應沒有，因為開立這種藥物須經醫生評估；記者又問，「可是，柯市長之前不是說快篩陽就要給藥嗎？怎麼自己沒有吃呢？」但她澄清不是這樣，並解釋3次，大意是柯從未說快篩陽就立刻給予抗病毒藥物，而是PCR確診再到法傳系統通報速度太慢，所以快篩陽且已出現症狀，經視訊診療醫師評估有需要，就應進入投藥。

陳智菡也批評，這就是周玉蔻最慣用的手法，先射箭再畫靶，她要記者打這通電話，不是為了平衡報導，只是想盡辦法從你說的話裡面挖兩句來曲解做文章。她也毫不關心正確的用藥資訊或降低死亡率，她只想護航執政黨、放話帶風向而已。「新冠疫情之前，看到人性的良善，也看到有些人的扭曲毫無人性，實在令人噁心。」

不料，周玉蔻又於政論節目上批評，柯文哲PCR確診後應該趕快直播吃Paxlovid，表示自己正確，結果通通吃普拿疼，（陳智菡）被問之後也不敢說為什麼（柯文哲）沒吃，而且含糊地說柯是醫生，會自行評估是否吃藥物。周玉蔻說，反正柯文哲還要被檢疫隔離7天，「給我一個答案」，你為什麼不吃藥，為什麼不直播，讓大家看到你偉大專業的表現。

陳智菡24日在臉書反擊，就說中央目前還沒有放寬給予Poxlovid的給藥標準，指揮中心記者會都沒有在看嗎？政策都搞不清楚怎麼評論啦！

陳智菡重申，柯文哲主張的是：1.為避免等待PCR過程中，延誤黃金治療時間，中央應儘速放寬快篩陽視同確診，經醫生評估後儘速給藥，而不只限定發放予65歲以上長者或特定族群。2.抗病毒藥物不是想吃就吃，一定要經過醫生評估。3. 指揮中心已經也接受柯的意見 #準備放寬，但目前就是還沒放寬。

陳智菡開嗆，講了半天，周玉蔻還是聽不懂，節目上狂跳針飆問「柯文哲你為什麼不吃藥？」「柯文哲你為什麼不吃藥？」「柯文哲你為什麼不吃藥？」你開直播吧！你為什麼不敢吃poxlovid？「你給我一個答案！」不要那麼激動，答案來了，因為，該吃藥的，是妳。

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