徐巧芯嗆周玉蔻老嫗、糟糕的媒體人　拒上她節目談特權施壓疑雲

▲徐巧芯拒絕上周玉蔻節目。（合成圖／翻攝自徐巧芯臉書、記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯違停爭議尚未落幕，徐拉下口罩向警方表明身分的行為，被視為特權施壓，但信義警分局拒絕公開密錄器，引發名嘴周玉蔻質疑，並在與信義警分局長王寶璋通話不成後，痛批王窩囊。徐巧芯25日透露周玉蔻的節目來邀請她錄影，但她回絕「有空也不會上」之餘，還嗆聲周是糟糕的媒體人；徐也說，若這封簡訊讓「資深老嫗媒體人周玉蔻」說她是特權施壓，她會笑暈在地上。

徐巧芯24日因為拉下口罩向警方表明身分的行為，被開罰3000元，周玉蔻下午在政論節目《辣新聞152》上談論此事，則是質疑為何信義警分局不公開密錄器。節目來賓、社民黨台北市議員苗博雅說，這件事情，信義警分局態度最奇怪，因為公布密錄器是一天到晚的事情，但即便是幾位議員該局要求公開，對方仍拒絕，且說不能把密錄器帶到議員研究室。

苗博雅也說，一般來講，議會處理警方值勤爭議時，可以邀情警局把員警的密錄器帶到議員研究室現場播放，所以她認為徐巧芯這案子，信義警分局絕對有特殊待遇。苗博雅認為，信義警分局拒絕公開密錄器的理由，是因當事人皆無爭議，所以因《個資法》關係無法去識別化，拿給議員看，這是胡扯。

接著，周玉蔻打電話給王寶璋不成，改由苗博雅致電，對方接通後，周玉蔻詢問為何不公開密錄器，結果王立刻靜默不回應，再打一次就未接電話。

周玉蔻25日上午在臉書轉述王寶璋後來傳給苗博雅的訊息，內容是「議座您好：剛剛您來電時，分局正在開會，惟通話過程訊號不佳，敬請見諒，隨後我也立即接續主持會議。感謝您給我們澄清說明的機會，摘要如下：信義分局表示，支持員警嚴正執法，本案是單純的交通違規，且當時現場過程及後續處置均已由當事人及警方分別對外說明，並無出入之處，因此尚無對外公布密錄器影像之必要。」

周玉蔻批評王寶璋窩囊，是誰施壓把他嚇得毫無尊嚴啊，還扯謊說通訊不良、會議不能接電話，把苗博雅當白痴啊。

周玉蔻臉書文發布不久，徐巧芯則透過臉書上傳一張《辣新聞152》敲通告的簡訊截圖，內文詢問25日是否能上節目，若不方便，能否方便視訊連線或電話連線。結果徐巧芯回應，「我有空也不會去上，因為我不接受周玉蔻的訪問，因為她是很糟糕的媒體人，請她先交代一下先前是如何特權採檢的吧，自己特權用很爽，還好意思說自己是公正客觀的媒體人，真的很噁心。P.S：建議她可以公開這封簡訊，說我是特權施壓她」。

徐巧芯也酸，「如果這封簡訊讓資深老嫗媒體人周玉蔻說我是『特權施壓』她，我只會笑暈在地上」。

對此，周玉蔻反擊，「致徐違停議員：本人周玉蔻的4月24日PCR二次採檢過程，是台北市政府衞生局依法同意指派萬芳醫院的醫生處理；中間亳未施壓、也遵守法令規定辦理掛號等必要流程，不涉及任何特權，事後本人主動將過程全部公開描述說明在臉書上，光明正大、接受檢驗！」

周玉蔻說，徐巧芯偷偷摸摸不敢公開要求信義分局公布密錄器，不能像她這樣光明磊落，還言語暴力人身攻擊，只能証明這位民選台北市議員說謊心虛，施壓員警享特權、還不敢面對社會大眾檢視！「徐巧芯=徐違停」。