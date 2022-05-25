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徐巧芯違停案員警記2支申誡　莊瑞雄痛罵：追殺自己弟兄沒肩膀

記者呂晏慈／台北報導

台北市議員徐巧芯19日爆出違停施壓員警，信義分局後依在上班時發IG限時動態、內部調查時說謊，記徐姓員警申誡2支。民進黨立委莊瑞雄25日質詢時批評，警政署因徐姓員警否認認識上PTT發文爆料的高中同學遭記申誡，這是警政署沒有肩膀，只會殺自己的弟兄給別人看，追殺基層員警，「這不構成懲戒事由」，因為真正的理由是：處罰基層員警不認識台北市議員。

立法院內政委員會今天審查《姓名條例》部分條文修正草案。莊瑞雄質詢時關注，信義分局針對台北市議員徐巧芯違停的案件，為什麼事後上級長官又補了一槍，記徐姓員警申誡一支申誡？對此，警政署督察室副主任黃中華表示，因為徐姓員警第一次違規停車要舉發沒有舉發，第二次在督察組調查的時候，又沒有據實陳述，表示自己不認識發文的高中同學，所以記他申誡。

莊瑞雄批評，這個申誡的理由不是因為什麼不認識高中同學，而是處罰基層員警不認識台北市議員，為什麼一定要講認識這個到PTT爆料的同學，才不會受處罰？認識講不認識不行喔？就像他認識內政部次長花敬群、警政署長陳家欽、內政部長徐國勇，但是不能講不認識，因為講不認識要被處罰？天底下哪有這個道理？

莊瑞雄質疑，警察上級機關處理的方式荒腔走板，怎麼會因為講不認識就處罰他？對此，黃中華回應，本來該名員警就有告知的義務，若是他說不認識這名高中同學，就無法進行調查。不過，這說法莊瑞雄無法認同，痛批任何人都沒有自證有罪的義務，警政署這是在追殺，還披露該高中同學是某校代課老師，「追殺你們自己的弟兄，這個不對」，這樣的懲處怎麼對？警政署沒有肩膀，只會殺自己的弟兄給別人看。

內政部次長花敬群緩頰說，確實警政署和台北市警局有一套邏輯，但是此事涉及公眾人物和議員的違規行為，確實需要內部整體的檢討，後續不管是基層員警、管理的長官未來要如何處理拿捏，還需要再檢討，這件事情從不同面向看都有爭議，「我們會好好檢討，我也了解副主任的邏輯」。

▼徐巧芯被爆違停不給開單爭議，風波迄今未歇。（合成圖／翻攝自PTT八卦版、記者李毓康攝）

▲▼徐巧芯19日回應被爆違停卻步不給開單。（合成圖／翻攝自PTT八卦版、記者李毓康攝）

▲▼民進黨立委莊瑞雄質詢。（圖／國會頻道）

▲民進黨立委莊瑞雄質詢。（圖／翻攝自國會頻道）

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