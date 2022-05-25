太想出國！虎航日韓套票搶光了　官網當機改「延長銷售時間」

記者李宜秦／台北報導

台灣虎航今日10時開賣冬季班表機票，然而因旅客踴躍搶購導致官網當機，虎航最新公告表示，將延長銷售時間至明（26）日23時59分為止。另外日韓限量套票均已完售。

▲ 虎航今日開賣冬季班表機票。（圖／台虎提供）

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虎航今日10時開賣冬季班表機票，航線包括桃園-東京成田、桃園-東京羽田、桃園-大阪關西、桃園-岡山、桃園-福岡、桃園-沖繩那霸、桃園-首爾仁川、桃園-釜山、桃園-曼谷廊曼；高雄-東京成田、高雄-大阪關西、高雄-福岡、高雄-沖繩那霸等多條航線。

▲虎航開賣冬季班表機票，限量套票均已完售。（圖／虎航）

另虎航也推出日韓A、B、C三種限量套票，包括A日本不限航點來回機票10組，每套售價NT$52,888，限量50套；B日韓不限航點來回機票20組，每套售價NT$108,888，限量10套；C日本不限航點來回機票隨意搭套票，每套售價NT$208,888，限量5套，以上價格不包括稅金及其他附加服務費，兌換期限自2022年7月1日至2023年12月20日，且限訂購人本人兌換使用。

虎航在臉書貼文指出，目前A、B、C三種限量套票均已完售，另外因為今早出現官網當機情況，相關團隊已儘速搶修，虎航也宣布延長銷售時間至明日23時59分為止。