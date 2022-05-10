【廣編】新東陽端午新食尚！「松露微藻植物肉粽＋日韓風味粽」今夏必嚐

▲新東陽獨家技術「微藻植物肉」搭配頂級松露，樂活新食尚！

圖、文／新東陽提供

全台食品業唯一取得綠工廠標章的新東陽，一直重視環保及環境永續議題，了解到植物肉生產過程具有低碳、低用地和低水足跡的優點，去年推出兩款植物肉粽，其中帶有麻油清香的「微藻植物肉粽」好評如潮。今年延續吃粽也可兼顧環保的概念，將頂級食材－松露加入食材中，推出「松露微藻植物粽」，使用松露醬及松露醬油豪邁拌入來自花蓮富里銀川有機長糯白米，並將頂尖生物科技－微藻植物肉一起融入糯米中，打開粽葉就可聞到濃厚的松露香氣及微藻淡雅的鮮甜味，搭配猴頭菇、杏鮑菇、洋菇三種不同菇類，多層次的口感及風味，被譽為「寶石等級的植物肉粽」！

新東陽今年也有推出兩款異國風味特色粽，日式的「味噌拉麵風味粽」是將日本代表料理之一的味噌拉麵與粽子創意結合，把味噌拌入糯米中，配料加入日系拉麵常見班底－玉米、海帶、竹筍。糯米完全吸收味噌湯底的精華，搭配豐富配料，吃起來十分滿足。「韓式烤肉粽」加入韓國代表性美食－韓式烤肉及泡菜，濃郁的烤肉香氣與泡菜辛辣風味及口感在粽子中完美結合，吃韓式烤肉經典吃法之一就是將烤肉、泡菜、米飯及辣醬一起包入生菜一口吃下，今年不妨試試看用生菜包這款「韓式烤肉粽」一起吃，吃出不同的粽感！今夏選擇這兩款日韓粽，讓你免出國也可品嚐到異國好滋味！