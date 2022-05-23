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虎航5／25開賣冬季機票「單程最低798元」起！飛日韓套票也能買

▲虎航將開賣冬季班表機票。（圖／虎航）

▲虎航將開賣冬季班表機票。（圖／虎航）

記者李宜秦／台北報導

國際防疫規定陸續鬆綁，台灣虎航今日宣佈，將於週三（25日）上午10時開賣2022年冬季班表，祭出24小時限時搶購，全航線單程未稅只要NT$798起的優惠價，同時推出限量日韓套票。

虎航表示，本次開賣航線包括桃園-東京成田、桃園-東京羽田、桃園-大阪關西、桃園-岡山、桃園-福岡、桃園-沖繩那霸、桃園-首爾仁川、桃園-釜山、桃園-曼谷廊曼；高雄-東京成田、高雄-大阪關西、高雄-福岡、高雄-沖繩那霸等多條航線。

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限時24小時優惠搶購自2022年5月25日上午10:00至2022年5月26日上午09:59止，全航線單程未稅NT$798起，需同時購買去回程機票。

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▲下半年國際旅遊市場有望逐步恢復。（圖／記者李毓康攝）

虎航表示，本次推出單程未稅NT$798的票價，是因指揮中心於2020年3月18日宣布全世界都升三級旅遊警戒，至本週三正好已累積了798天無法自由旅遊飛行的日子，但看好下半年旅遊市場有望恢復，特地祭出單程未稅NT$798的「想念旅遊價」。

另為滿足重度旅遊或飛行常客的需求，虎航推出日韓A、B、C三種限量套票，包括A日本不限航點來回機票10組，每套售價NT$52,888，限量50套；B日韓不限航點來回機票20組，每套售價NT$108,888，限量10套；C日本不限航點來回機票隨意搭套票，每套售價NT$208,888，限量5套，以上價格不包括稅金及其他附加服務費，兌換期限自2022年7月1日至2023年12月20日，且限訂購人本人兌換使用。

虎航強調，本次推出的冬季班表開賣價格，皆為單程未稅價，搭乘期間為2022年10月30日至2023年3月25日，敬請旅客備妥六個月以上的護照資料及信用卡至台灣虎航官網 (www.tigerairtw.com) 購票。

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