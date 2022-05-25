全民瘋搶機票害大當機！虎航致歉：修好後會「再公告開賣時間」

▲虎航官網當機。（圖／翻攝自虎航官網）

記者李宜秦／台北報導

台灣虎航今日開賣冬季班表機票，因旅客搶購導致官網當機，虎航在臉書貼文致歉，並表示團隊正在搶修中，「會趕快把官網修好，並且另行公告開賣時間」。

虎航原訂今日10時開賣冬季班表機票，航線包括桃園-東京成田、桃園-東京羽田、桃園-大阪關西、桃園-岡山、桃園-福岡、桃園-沖繩那霸、桃園-首爾仁川、桃園-釜山、桃園-曼谷廊曼；高雄-東京成田、高雄-大阪關西、高雄-福岡、高雄-沖繩那霸等多條航線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲虎航原訂今日10時開賣冬季班表機票。（圖／虎航）

然而因搶購人數過多，造成虎航官網當機，虎航在臉書貼文致歉，並表示，因為旅客太踴躍導致官網出現「甜蜜的負荷」，官網在10時開賣前，就因超乎預期的流量而臨時有些狀況，目前相關團隊已經在進行搶修，虎航承諾「會趕快把官網修好，並且另行公告開賣時間」。

對於虎航致歉貼文，許多網友仍不買帳，紛紛留言「疫情前這樣，疫情後也這樣，感覺這兩年沒什麼進步」、「看到798但一直點不進去，後來就變成3299了，到底是已經賣完還是被鎖住了？」、「虧我還設了兩個鬧鐘」、「熟悉的虎航最對味」、「感覺比1922搶疫苗還難」、「太小看被關兩年的背包魂了」。