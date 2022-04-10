國內線機票4／30起漲價！漲幅最高6.6％「飛離島最多漲147元」

▲國內線機票漲價。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李宜秦／台北報導

國內航空燃油價格自109年6月起持續上漲，交通部民航局表示，業者依規定調整國內航線全額客運票價，預計4月30日起生效，各航線平均漲幅約4.6％、91元，其中華信航空台中－花蓮差額154元最多，離島航線則是立榮航空台北－金門差額147元最多。

民航局表示，國內航線票價曾於103年全面調整，當時亦同時訂定因應油價變動調整機制，當國內線航空燃油連續3個月平均價格達調整門檻時，則適用該門檻所對應之運價。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲國內線機票4/30起漲價。（點圖放大／民航局）



由於國際燃油價格持續上漲，今年2至4月中油公告之國內航空燃油平均價格（每公升23.79元）已高於國內航線運價調漲之門檻（每公升21.74元），各航空公司依交通部所核定運價上、下限調漲全額票價，並將自4月30日起生效。

此次調整距上一次(110年7月30日)已9個月，各航線將恢復104年10月29日前之全額票價，各航線平均漲幅約4.6%（平均調漲新臺幣91元）。

配合票價調整，旅客如以調整前之票價購買4月30日（含）以後出發航班機票，須依所購機票條款及航空公司規定補差價，民航局已請航空公司應充分揭露相關資訊並妥處旅客機票事宜，旅客亦可洽各航空公司或至其官網查詢相關資訊。