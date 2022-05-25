駕駛血糖低頭暈狀況危急　潮警及時搶救排除

▲潮州警分局新埤分駐所所長吳東虔、警員曾國峰協助曾男家屬將車輛移置安全地點 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

曾姓男子駕駛自小客車行經屏東縣新埤大橋堤防路段時，因血糖過低無法再駕駛，影響後方車輛，緊急報警，潮州警分局獲報派員處理，緊急聯家屬到處協助，將車輛移置移到適當地點，避免發生危險。

潮州警分局新埤分駐所所長吳東虔、警員曾國峰日前巡邏時接獲報案，指稱在新埤鄉新埤大橋北端堤防路段，有部自小客車橫停於道路上，妨礙交通，警方到場發現該名自小客車駕駛因血糖過低導致昏眩無法駕駛車輛，但車輛仍是發動狀態，且橫停於堤防旁車道上擋住後方車輛通行。

警方調查，59歲的曾姓男子歲因患有慢性疾病導致血糖過低導，無法駕駛車輛才會緊急將車輛停下，曾員到場時發現曾民尚有意識便立即詢問狀況，並聯絡其家屬到場為其補充糖分，經舒緩其血糖狀況後，並立即將車輛移置於路旁，所幸未造成危害發生，他的家屬對於警方熱心服務十分感激。



潮州警分局長簡彥匡提醒開車民眾，如果患有慢性病，或連續工作12個小時以上，或是睡眠不足，盡量別開車，開車途中一旦覺得身體不舒服，像是胸痛或者頭暈不要硬撐，當下應該減速打閃燈，靠邊停車休息，必要時撥打110或119請求協助，希望用路人都能快快樂樂出門，平平安安回家。