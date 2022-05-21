「滅鼠專案」!　防範山林盜伐　枋寮警路檢嚴查可疑木料

▲枋寮分局攔查載運木材車輛，進行檢查 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

了查緝山老鼠，警政署規劃「滅鼠專案」，針對山老鼠盜伐熱區出入之重要道路加強臨檢查緝，枋寮寮警分局轄內有春日、獅子兩鄉，生長許多珍貴林木，日前執行路檢攔查，針對載運木材之可疑車輛進行盤檢，全力打擊山老鼠。

臺灣有70%的面積是山林，有許多世界級、超過百年的珍貴林木，紅檜、牛樟、台灣扁柏、臺灣肖楠等稀有林木，這些珍稀塊寶近年來成為山老鼠覬覦的目標，鏈鋸殘忍的砍向百年古樹，珍稀樹木應聲倒下，美麗山林被無情破壞。

枋寮警分局轄區涵蓋春日鄉及獅子鄉，廣大的山地區域是許多貴重林木的生長地，更是往來屏東縣與臺東縣的必經道路，為展現警方消滅山老鼠的決心，枋寮分局日前執行路檢攔查，針對載運木材之可疑車輛進行盤檢，全力查緝山老鼠。

分局長黃政龍表示，山林環境一遭破壞，除難以復原外，更易造成土石流傷及他人，警方將持續啟動「滅鼠專案」嚴厲查緝山老鼠，亦提醒民眾若有發現山林遭破壞，請立即向警方報案110或撥打林務局「救山林專線」0800-000930(您您您救山林)或(0800-057930(林務局救山林)反映，共同保護山林環境。