快訊／端午不停駛　台鐵工會決議火車照開！中秋選舉日留伏筆

▲台鐵工會今召開常會決議端午不加班行動是否照常舉辦。（圖／記者吳世龍攝）

記者李姿慧／台北報導

立院拚5月27日三讀通過國營台鐵公司設置條例，台鐵工會提出4大訴求，包括安全、子法協商、資產配置和員工權益等，行政院承諾員工福利不減損，交長承諾基層員工參與安全委員會，台鐵工會今(25日)開會決議通過，6月3日端午節不加班行動將取消，台鐵端午停駛危機解除。

不滿公司化設置條例未獲勞資共識，台鐵工會繼五一勞動節後，再發起端午、中秋、國慶及11月26日九合一選舉投票日不加班連署，台鐵勞資5月18日歷經9小時紅眼爆肝協商後，工會提出包括安全、子法協商、資產配置和員工權益等四大訴求。

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交通部長王國材同意未來設置安全委員會將加入基層員工參與，行政院也承諾台鐵員工福利將不會減損，台鐵企業工會今召開擴大常會，討論端午不加班行動是否取消或照常，據悉，今會議上意見分歧，兩派意見激辯，歷經3個多小時討論，最後工會通過端午不加班行動暫緩。。

台鐵企業工會理事長陳世杰表示，工會最後通過端午不加班行動先取消，後續中秋、國慶和選舉日不加班行動是否取消，要看政府後續執行和落實承諾程度。

陳世杰表示，會議討論過程中，大家還是很多意見，討論到最後，最後無異議通過，現行疫情那麼嚴重，沒那麼多人搭車，休假會傷到工會，傷到旅客。

